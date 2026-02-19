Cornejo aseguró que "no tuvo acatamiento" el paro en Mendoza y reconoció un "error" en el proyecto de reforma laboral

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al paro general que lleva adelante la CGT en todo el país contra el proyecto de reforma laboral y aseguró que "no tuvo acatamiento en Mendoza ". De este modo, diferenció a la provincia de la "otra postal " que se ve en Buenos Aires y afirmó que el servicio de transporte público resultó clave para que la actividad sea normal.

"La información que tenemos de todos los servicios públicos y del sector privado es que no tuvo acatamiento el paro en Mendoza. Es habitual que no haya alto acatamiento en esta provincia y en este caso no hubo", manifestó Cornejo tras encabezar un acto de entrega de viviendas en Guaymallén.

Entonces, señaló que el transporte público es la clave de los paros y que en Buenos Aires se ve otra postal, distinta a la del Interior y en particular de Mendoza, donde no hay acatamiento.

Luego, el gobernador disparó contra la conducción nacional de la CGT: "Yo no he visto gobierno peor que el de Alberto Fernández desde el regreso a la democracia y, sin embargo , la CGT no le hizo un solo paro . Y fue, sin duda alguna, el peor presidente que tuvimos".

"Ahí se ve un poco la conducta de la CGT nacional, que es de negarse y negociar por abajo , no a cara descubierta. Eso no es positivo", agregó.

Y comparó a la central sindical nacional con los gremios privados mendocinos, que "tienen una relación con nuestro gobierno, conmigo en particular y con mis ministros, de colaboración", reveló.

"Si tienen una crítica la hacen y, cuando tienen algo que plantear, me lo transmiten a mí o a alguien del gobierno, y en público. Lo que hacen en público, lo hacen en privado", afirmó Cornejo.

El error del proyecto de reforma laboral

Entonces, Cornejo sostuvo que la CGT no tenía ningún paro previsto hasta que vio el error de la media sanción en Senadores de las licencias por enfermedad y ahí se animó a largar el paro.

Para el gobernador "es evidente que ha sido un error y es una pena que ningún legislador lo haya notado cuando se sancionó". Aunque los dos senadores de Cambia Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, también lo aprobaron.

"Espero que ahora Diputados lo corrija con una redacción adecuada. Esto no estaba entre los objetivos del Consejo de Mayo. No sé quién metió esa cláusula y por qué pasó sin que nadie la haya revisado", completó Cornejo.

Las elecciones municipales

Por otro lado, el gobernador fue consultado sobre las elecciones de concejales que habrá en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael, el próximo domingo y dejó una tímida expresión, a pesar de que Cambia Mendoza es la principal oposición en 5 de esos 6 departamentos (en Luján son oficialismo).

"Ojalá que la gente vaya a votar. Yo creo que los intendentes perdieron una gran oportunidad de hacer las elecciones en octubre todas juntas, así que esperemos que la gente vaya a votar. Es un derecho, más que una obligación porque las multas son muy bajas, y es bueno que lo ejerzan", comentó el mandatario provincial.