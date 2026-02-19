Seguridad reglamentó el protocolo para la identificación de armas de fuego: cómo funciona

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó el Protocolo de Toma de Muestra Balística en el marco del Registro Provincial de Identificación Balística , creado por la Ley 9107/18, con el objetivo de estandarizar los procedimientos vinculados a la obtención y análisis de evidencias provenientes del uso de armas de fuego en el territorio provincial.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 6268 del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, publicada el 19 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial. La norma lleva la firma de la ministra Mercedes Rus .

Según se detalla en el texto oficial, el protocolo fue solicitado por el Director del Registro Provincial de Armas (Repar) y elaborado por el Departamento Criminalístico –Laboratorio Balístico– de esa dependencia.

La iniciativa apunta a establecer lineamientos técnicos uniformes para la toma de muestras balísticas, paso considerado fundamental para la identificación de armas utilizadas en hechos delictivos.

En los fundamentos de la resolución se destaca que la identificación balística se basa en principios científicos que permiten determinar que cada arma de fuego imprime marcas particulares, únicas e irrepetibles sobre proyectiles, vainas servidas y cartuchos percutidos.

Esas huellas, reproducibles en distintos disparos realizados con la misma arma, posibilitan vincular distintos hechos entre sí y diferenciarlos de aquellos cometidos con otros armamentos.

El documento oficial también subraya la importancia de adoptar estándares internacionales en materia de seguridad, teniendo en cuenta la ubicación estratégica de Mendoza y su conexión con el tránsito internacional a través del Paso Fronterizo Los Libertadores y el Corredor Bioceánico.

En ese sentido, se plantea que la implementación del protocolo posiciona a la provincia como pionera en el país en la profesionalización y sistematización del proceso de obtención de muestras balísticas.

Puesta en vigencia

Desde el punto de vista legal, tanto la Asesoría Legal de la Dirección de Seguridad Privada como la Dirección de Asesoría Letrada dictaminaron a favor de la aprobación del protocolo, al considerar que se encuentra encuadrado en la Ley N° 9107/18 y en las atribuciones conferidas al Ministerio por la Ley de Ministerios 9501.

Además de la puesta en vigencia del protocolo, se recomendó realizar campañas de difusión dirigidas a los sujetos obligados, capacitar de manera permanente al personal interviniente y avanzar en la incorporación del sistema IBIS —tecnología utilizada para la identificación balística— y en la cooperación con organismos nacionales.

La resolución aprueba como anexo un documento de 29 páginas que contiene el detalle técnico del procedimiento y dispone su comunicación, notificación e incorporación al Libro de Resoluciones del Ministerio.

El decreto y anexo

pedido_304039_02022026