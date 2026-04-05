Alerta: compró un iPhone de 1.400 aeuros por Amazon y recibió un paquete lleno de imanes

A pesar de usar el código de seguridad obligatorio para entregas de alto valor, varios clientes en Módena recibieron arroz e imanes en lugar de sus dispositivos electrónicos.

Una nueva modalidad de estafa genera alerta en usuarios de Amazon en Módena, Italia. Compradores de productos costosos, como iPhones de 1.400 euros o laptops de 850 euros, denuncian haber recibido paquetes con imanes o bolsas de arroz para simular el peso original, sin obtener respuestas ni reembolsos efectivos por parte de la empresa.

La historia de Marika Camellini es el caso más reciente. El 9 de febrero compró un iPhone para su negocio por 1.400 euros directamente a Amazon, evitando vendedores externos para mayor seguridad. Dos días después, al abrir el paquete frente a su marido, descubrió que en lugar del smartphone había imanes. Su caso no es aislado: otro vecino, Giovanni Carpaneto, pagó 850 euros por una computadora Dell para su hijo y recibió dos kilogramos de arroz.

image El engaño del peso simulado en paquetes sellados Lo que más preocupa a las víctimas es que la estafa parece estar diseñada para burlar los controles logísticos. El uso de sacos de arroz o imanes tiene como objetivo simular un peso similar al del producto original para que el sistema de pesaje de la empresa no detecte anomalías durante el tránsito. Además, los afectados cumplieron con todos los protocolos de seguridad, incluido el uso de un código especial que se le entrega al mensajero al momento de recibir compras de alto precio.

Camellini explicó que siempre compra productos de valor directamente a la plataforma y no a terceros, confiando en la garantía de la empresa. Sin embargo, esta vez el protocolo falló. Al no haberse grabado abriendo el paquete, la damnificada siente que se encuentra en una situación de total vulnerabilidad frente a la falta de pruebas.

image Un mes de silencio y la falta de reembolsos La indignación de los usuarios crece ante la respuesta de la multinacional. A pesar de haber presentado denuncias ante los Carabinieri y contactar con asociaciones de consumidores, Camellini asegura que solo han recibido respuestas automáticas. Llevan más de un mes lidiando con el problema sin que la empresa les brinde una solución o aclare si creen que se trata de un engaño por parte de los clientes.

La asociación de consumidores ha pedido paciencia debido a los tiempos de procesamiento de Amazon, pero la fe de los afectados es escasa. "Se jactan tanto de dar siempre respuestas, y aquí estamos", lamentó Marika, quien ahora evalúa junto a su marido si vale la pena contratar a un abogado para intentar recuperar su dinero. Mientras tanto, el vacío en la atención al cliente deja a los compradores de alta tecnología en una situación de incertidumbre absoluta.