Alerta en Texas: reapareció un parásito carnívoro que invade heridas y puede matar al ganado

Las autoridades de Texas establecieron un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros tras hallar larvas en el cordón umbilical de un ternero de tres semanas de edad.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos generó alerta al confirmar la detección del gusano barrenador en un ternero en Texas, marcando el regreso de este parásito carnívoro por primera vez desde 1966. El hallazgo en la comunidad rural de La Pryor ha activado protocolos de emergencia para evitar un impacto masivo en la industria ganadera.

Qué es el gusano barrenador y por qué es tan peligroso Este parásito, científicamente conocido como Cochliomyia hominivorax, se diferencia de otras moscas porque se alimenta exclusivamente de tejido vivo. Las hembras depositan sus huevos en heridas abiertas o membranas mucosas; al nacer, cientos de larvas penetran en la carne del huésped con piezas bucales afiladas, lo que puede provocar la muerte del animal si no recibe tratamiento rápido.

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El plan de las moscas estériles y la zona de cuarentena Para contener el brote, el USDA y las autoridades de Texas han establecido una zona de vigilancia y cuarentena de 20 kilómetros alrededor del punto de detección. El componente más ambicioso de la respuesta oficial consiste en la liberación desde aviones de millones de moscas macho estériles. Como las hembras solo se aparean una vez en su vida, este método impide que los huevos sean fértiles, logrando que la población del parásito colapse gradualmente.

La preocupación entre los productores rurales es extrema, ya que una propagación descontrolada reduciría drásticamente los rebaños de ganado bovino. Esto no solo limitaría la producción de carne, sino que provocaría aumentos significativos de precios para los consumidores finales. Aunque el parásito tiene la capacidad de infectar a seres humanos y mascotas, los expertos subrayan que los casos en personas son excepcionalmente raros y no representan un riesgo para la cadena alimentaria.

image La expansión del parásito y las críticas a la respuesta oficial El gusano barrenador se ha estado extendiendo por Centroamérica y México durante el último año. Si bien el gobierno federal afirma que sus acciones preventivas retrasaron la entrada del parásito al país, algunos funcionarios de Texas han criticado la lentitud de la respuesta. Señalan que la dependencia de soluciones que tardan años en implementarse por completo ha dejado a los ganaderos en una situación de vulnerabilidad ante esta amenaza biológica que se creía superada hace décadas.