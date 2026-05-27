27 de mayo de 2026 - 13:26

Alerta en los puertos: la SIDE detectó barcos que venían de zonas con ébola hacia la Argentina

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) detectó los movimientos sospechosos de manera temprana. El Ministerio de Salud ya puso en marcha los mecanismos de prevención para resguardar las fronteras.

ébola
Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC).

Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC).

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Noticias de Argentina
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En las últimas horas, un fuerte e inesperado parte de prensa encendió las luces de alarma en los despachos oficiales y portuarios de todo el país. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó que se detectaron diversas embarcaciones provenientes de zonas de riesgo vinculadas al brote de ébola en África, las cuales tenían como destino final distintos puertos de la Argentina.

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Ante esta situación, que genera lógica preocupación a nivel nacional y de la cual Mendoza no está exenta por sus conexiones de transporte, las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia para neutralizar cualquier tipo de riesgo sanitario y "resguardar la salud de la población".

Coordinación y detección temprana

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la SIDE en sus redes sociales, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo de estos buques fue el resultado de un cruce de datos confidenciales y un seguimiento exhaustivo de las rutas marítimas internacionales.

“Ante el brote de ébola en África y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”, explicaron desde el organismo de inteligencia.

El aviso a tiempo resultó una pieza clave para que las autoridades sanitarias nacionales pudieran montar los operativos de control antes de que las tripulaciones tomaran contacto con el suelo o los trabajadores locales. Según añadieron en el escrito oficial, la identificación oportuna de estos movimientos permitió adoptar de manera ágil y preventiva todas las medidas de aislamiento e inspección necesarias.

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El nuevo rol del Sistema de Inteligencia

Desde la SIDE destacaron que este operativo certero no fue una casualidad, sino el fruto directo de los recientes cambios estructurales en la institución. “Gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública”, detallaron con firmeza.

Por el momento, las autoridades nacionales han preferido mantener bajo estricto hermetismo la cantidad exacta de embarcaciones bajo la lupa, sus banderas de origen y los puertos específicos [falta dato] donde se prevé que se realicen las inspecciones de bioseguridad más rigurosas.

En las próximas horas se espera un reporte detallado del Ministerio de Salud de la Nación para conocer el estado sanitario de las tripulaciones y los pasos a seguir con las cargas que transportan.

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