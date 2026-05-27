Tenso cruce del nieto de Pitrola con Feinmann por las tomas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini

El conflicto universitario escaló esta semana con la decisión de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrin i de iniciar tomas por tiempo indeterminado en reclamo por la aplicación d e la Ley de Financiamiento Universitario y contra el ajuste sobre la educación pública.

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La medida fue votada en asambleas estudiantiles realizadas durante la jornada, donde participaron decenas de alumnos de ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires.

Según definieron los estudiantes, las tomas comenzarán durante la noche, una vez finalizado el turno vespertino, y se realizarán con permanencia dentro de los edificios.

Aun así, las actividades académicas no quedarían completamente paralizadas: cada alumno podrá decidir si adhiere o no a la protesta y, además, se organizarán clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires y nieto del diputado del Partido Obrero, Francisco Pitrola, explicó que el objetivo es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. También adelantó que la continuidad de la medida será revisada diariamente en nuevas asambleas.

De hecho, el joven ya estuvo en A24 y mantuvo un cruce con el periodista Eduardo Feinmann, quien en tomas anteriores protagonizó episodios similares con otros alumnos. El conductor quiso interrogarlo por la ideología política de su abuelo (Néstor Pitrola), pero el adolescente le recordó que "hay cosas más importantes".

"Me interesa eso, ¿vos sos más trosko que él o menos trosko?", consultó Feinmann. El chico respondió: "Soy presidente de una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo, pero más allá de eso vengo a hablar de la ley de Financiamiento Universitario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nestorpitrola/status/2059422612921389202?s=20&partner=&hide_thread=false Fran te tapó la boca Feinmann, cuando quieras saber algo de mi pensamiento sobre cualquier tema llamame a mí, cobarde. https://t.co/E4zdS4ZQUZ — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) May 26, 2026

"Está bien, pero a mí me interesa también hablar de eso, disculpame, pero el que entrevista soy yo", siguió Feinmann. El estudiante aceptó el encuadre y planteó: "Si querés hablamos de mi abuelo, pero hay cosas más importantes".

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La protesta y la toma de los estudiantes apunta principalmente a exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales y organismos educativos dependientes.

Sin embargo, la ley permanece judicializada y parte de su aplicación quedó suspendida mientras avanza la disputa por las partidas presupuestarias. El Gobierno nacional apeló fallos que ordenaban ejecutar artículos vinculados a recomposición salarial y financiamiento educativo.

En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que condiciona las actualizaciones automáticas del presupuesto a que la inflación anual supere el 14,3%.

Escuelas tomadas en Buenos Aires en reclamo de fondos para la universidad pública Escuelas tomadas en Buenos Aires en reclamo de fondos para la universidad pública Redes sociales

Paro docente y clases públicas

El endurecimiento de las protestas coincide además con un paro nacional universitario convocado por la Federación de Docentes de las Universidades para este viernes.

El gremio anunció una huelga de 24 horas en reclamo de reapertura de paritarias, recomposición salarial y cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida cuenta también con el respaldo de otros sindicatos del sector, como CONADU y CONADU Histórica, que durante toda la semana impulsarán clases públicas, protestas y actividades frente a distintas universidades del país.