Cuarta marcha universitaria por el financiamiento: la transferencia a universidades cayó 45% en 3 años

Las universidades nacionales volverá a las calles para protagonizar la Cuarta Marcha Federal Universitaria . Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la movilización busca exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, ante una crisis presupuestaria que los rectores califican de "crítica".

Así es la evaluación que hizo la UNCuyo sobre la tercera Marcha Federal Universitaria

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El reclamo central se apoya en datos alarmantes sobre el desfinanciamiento del sector : las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026 . Según advierten desde las casas de estudio, este recorte sitúa a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior, afectando gravemente el desarrollo de las actividades académicas.

Uno de los puntos de mayor conflicto es el deterioro de los ingresos del personal. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%.

Esta situación deja al sistema con los peores salarios universitarios de los últimos 23 años. En este contexto, la comunidad académica exige que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordenó recomponer no sólo los haberes, sino también las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento.

Las universidades nacionales volverá a las calles para protagonizar la Cuarta Marcha Federal Universitaria. El recorrido en Mendoza

En definitiva, la marcha busca visibilizar el estado de emergencia del sistema científico y educativo público argentino , en una jornada que se replicará en los principales puntos del país.

La movilización en Mendoza

En la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) invitó a toda la sociedad mendocina a sumarse a la protesta que tendrá lugar este martes 12 de mayo. La convocatoria comenzará a las 15 con una concentración en el ingreso al campus universitario.

El recorrido de la marcha:

Inicio: 16 hs desde el campus de la UNCUYO.

Trayecto: Desplazamiento por calle Carlos Lencinas, giro hacia el sur por Padre Contreras y continuación por Avenida del Libertador.

Tramo final: la columna avanzará por Avenida Emilio Civit y calle Sarmiento.

Punto de llegada: Plaza Independencia.