31 de marzo de 2026 - 14:13

Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo ante la Corte y aplicará los pagos "por goteo"

Tras la ratificación judicial de la ley que ordena actualizar salarios y becas por inflación, la Casa Rosada busca evitar una ampliación permanente del gasto.

Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo ante la Corte y aplicará los pagos por goteo.

Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo ante la Corte y aplicará los pagos "por goteo".

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Los Andes | Redacción Política
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La resolución judicial ratificó la vigencia de la ley promulgada en octubre de 2025 y ordenó al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes, recomponer las becas estudiantiles según el IPC acumulado y garantizar las partidas para investigación.

El plan del Gobierno

Desde la Casa Rosada adelantaron que presentarán un recurso extraordinario federal. En caso de que la Cámara lo rechace, lo cual es el escenario más probable, el oficialismo elevará una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, para evitar sanciones procesales inmediatas, el Gobierno planea una ejecución fragmentada. Se realizarán pagos bajo la lógica del "goteo", para cumplir formalmente con la manda judicial.

Marcha universitaria en el Congreso
Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales.

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Según información de TN, el Ejecutivo reconoce que buscarán cubrir las erogaciones en los mínimos mensuales mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto.

Además, toman como antecedente la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde el Ejecutivo terminó reglamentando la norma por decreto para adecuarla a sus posibilidades financieras sin ceder en su posición política.

El nudo del conflicto: los artículos 5 y 6

El eje técnico de la disputa se centra en los artículos que exigen actualizar los salarios universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un piso equivalente a la inflación del período.

Cabe recordar que el Gobierno intentó frenar esta ejecución mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la ley carecía de una fuente de financiamiento específica, argumento que la Justicia acaba de desestimar por segunda vez.

Marcha federal en el Congreso
Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales.

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Más allá de la batalla judicial, el oficialismo ya trabaja en una solución legislativa de fondo. La hoja de ruta no incluye la derogación, sino la presentación de un nuevo proyecto de ley que reemplace el actual esquema de actualización automática por uno "más acotado".

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