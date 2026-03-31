Emir Félix celebró que Alfredo Cornejo "pase a actuar" por la autonomía municipal y minimizó la demanda judicial

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El gobernador sorprendió en su visita a San Rafael con el anuncio del envío de una enmienda a la Constitución provincial para consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos . A la par, también dijo que enviará una demanda por "conflicto de poderes" contra el municipio de San Rafael por la elección de convencionales pasada.

El presidente del PJ Mendoza habló con Los Andes y compartió sus opiniones al respecto: “Lo primero es que estoy contento porque el gobernador empezó diciendo hace unos meses que era todo un bochorno , que los municipios eran autónomos y que era todo parte de una maniobra política . Y hoy él va a mandar una enmienda ".

"O sea, el objetivo se logró : no solamente poner la autonomía municipal en agenda provincial , sino movilizar al gobernador , sacarlo de una posición absolutamente negativa y que pase a actuar , a reconocer la falencia de lo que él decía y a hacer lo que tenía que hacer, lo que tendría que haber hecho en el segundo año de su gobierno . Así que, en eso, contento", comentó el sanrafaelino.

Después sostuvo que Cornejo viajó a San Rafael " a buscar un conflicto ", en lugar de convocar al intendente Omar Félix para " preguntarle cómo están las cosas ".

"Es una lástima, porque San Rafael tiene sus problemas, como toda la provincia. Un gobernador que llega, lo mejor que podría hacer es llamar al intendente, preguntarle cómo están las cosas, qué es lo que está viendo, cómo se hace con la situación de la inseguridad que crece de manera brutal y sobre la que no se hace nada, y qué pasa con los productores, con el turismo destruido y toda la situación actual", enumeró el legislador nacional.

"Entonces, para evitar hablar de esas cosas, busca generar un conflicto. Y a nosotros nos pone contentos que diga que va a mandar la enmienda, que no es una cosa o la otra. La verdad es que se perdió la oportunidad en su historia de haberlo hecho anteriormente. Y es grave que diga que nosotros queremos crear impuestos: eso es mentira", explicó Félix.

Y agregó: "Lo que sí queremos, y él lo sabe, es discutir la coparticipación, porque son muchas las áreas que van pasando a los municipios sin los recursos".

La demanda ante la Suprema Corte

Ante la demanda judicial que anunció el Gobierno que enviará a la Suprema Corte, comentó: "Vamos a esperar a ver qué es lo que escribe. Nosotros avanzamos en un proceso de Carta Orgánica porque la Provincia nunca avanzó. Nos protege la Constitución de la Nación, que dice que podemos hacerlo".

"Cornejo habla de conflicto de poderes. ¿Cuál es el conflicto de poderes si la carta orgánica no está hecha? Para que haya un conflicto de poderes, nosotros tendríamos que haber constituido una carta orgánica que viole alguna jurisdicción, y eso no ha ocurrido", apuntó Félix.

Y le recordó la participación de Cambia Mendoza en las elecciones de convencionales, que finalmente ganó el PJ en esa categoría con el como cabeza de lista.

"El pueblo de San Rafael votó. Él tuvo todo el tiempo del mundo para haberse presentado y haber dicho, como lo manifestaba públicamente, que no era necesario. Todo lo que dice hoy lo tendría que haber planteado antes de la elección", planteó.

Entonces indicó que el Gobierno tampoco intervino cuando el diputado provincial José Luis Ramón llevó a la Corte el desarrollo de las elecciones: "Cuando se presentó Ramón a discutirnos el planteo y terminó con un acuerdo avalado en la Corte, él tuvo la oportunidad de presentarse y no lo hizo".

"Después presentó lista, participó en la elección y perdió. Entonces iniciar un proceso es como que vos vas, jugás el partido y, como lo perdiste, decís que no vale. Es realmente amañado, difícil", criticó.

"Cuando vos te presentás a la elección, presentás lista y competís, ya prácticamente avalaste parte del juego. O sea que conflicto de poderes aquí no hay", sentenció Félix.