30 de marzo de 2026 - 18:16

Cornejo afirma que "en breve" se adjudicará el Tren de Cercanías del Este: las ofertas que están en carrera

Diez empresas compiten con ofertas por los distintos rubros que la licitación pública por el proyecto Tren de Cercanías del Este ofrece.

El gobernador Alfredo Cornejo anticipó que la licitación del Tren de Cercanías del Este está a punto de concluirse.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo anticipó que la licitación del Tren de Cercanías del Este está a punto de concluirse. 

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Prensa Gobierno Mendoza
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El mandatario provincial visitó San Martín para encabezar la entrega de 38 viviendas, junto al intendente Raúl Rufeil y demás funcionarios provinciales. En ese contexto, señaló que “las propuestas son muy buenas y hay competencia en todos los rubros”.

El Tren de Cercanías es una obra ferroviaria de 33 kilómetros de extensión, que beneficiará a los departamentos del Este y mejorará la movilidad de unas 360.000 personas, según los cálculos oficiales. Además, según sus cálculos, el proyecto generará aproximadamente 150 empleos directos y 300 indirectos.

El objetivo es conectar Junín, San Martín y Maipú con la estación Gutiérrez del Metrotranvía de Mendoza, integrando el corredor al sistema de transporte público provincial.

La apertura de sobres de los tres rubros se realizó a principios de diciembre y se presentaron 13 ofertas de 10 empresas. La inversión estimada ronda entre los 130 y 150 millones de dólares, provenientes de los Fondos del Resarcimiento, aunque el Gobierno está habilitado por la Legislatura a solicitar financiamiento hasta por 100 mil millones de dólares para este proyecto.

Se viene el Tren de Cercanías para conectar el Este con el Gran Mendoza: cómo será el recorrido
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La adjudicación, a punto de firmarse

El gobernador aseguró que las diez empresas que se presentaron realizaron “propuestas muy buenas y hay competencia en todos los rubros”.

Estamos muy bien, hay varias propuestas sobre los tres rubros principales. Yo creo que vamos a adjudicar en breve”, deslizó el mandatario provincial. “Estamos estudiando las propuestas; acuérdense que era material rodante por un lado, la operación por otro y la propia reconstrucción de la vía”, remarcó Cornejo.

Y reiteró que, frente a un abanico de propuestas interesantes, apuntan a resolverlo en breve: “Queremos tomar una decisión cuanto antes. En breve habrá noticias sobre esto”, completó.

Las ofertas, rubro por rubro

Construcción

Este rubro contempla intervenciones en 8 estaciones y paradores, 27 pasos a nivel, renovación integral de vía, taller de alistamiento, señalización, semaforización y obras de accesibilidad. Fue el que mayor número de oferentes presentó, con siete interesados:

  • CEOSA: $106.058.844.964,49 (42,4% por debajo del presupuesto oficial).
  • UTE Pose SA – Merco Vial SA: $142.966.646.388,43 (22,4% menor).
  • UTE Corporación del Sur SA – C&E Construcciones SA: $158.315.472.605,66 (14,1% menor).
  • UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA: $162.826.616.624,31 (11,6% menor).
  • UTE Laugero Construcciones SA – Benito Roggio e Hijos SA – Herso SA: $176.839.329.627 (4,0% por debajo del presupuesto).
  • UTE Concret-Nor SA – Luis Carlos Zonis SA: $182.014.242.124,71 (1,2% menor).
  • BTU SA: $242.035.714.049,27 (31,4% por encima del presupuesto oficial).

Operación del servicio ferroviario

Solo tres empresas compiten por la concesión por un plazo de 15 años de la operación y mantenimiento del servicio ferroviario. Se repiten CEOSA SA y la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA, a las que se suma la UTE Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA.

La empresa de Fernando Porreta presentó la oferta más baja, con un costo por kilómetro recorrido de $26.530,42 (-31,5%).

En tanto, la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA presentó un costo por km 13% superior ($43.752,84), mientras que Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA ofertó $45.900,83 (18,5%).

Material rodante

En este rubro se contempla la adquisición de tres triplas diésel-eléctricas 0 km, accesibles, con capacidad para 506 pasajeros por formación y espacio para bicicletas.

CEOSA vuelve a aparecer en este renglón, pero supera el presupuesto oficial con una oferta del 38,9% superior (USD 27.019.607,85).

La empresa CRRC Tangshan Company LTD presentó una oferta del 2,1% por debajo del presupuesto (USD 19.037.660), mientras que Material Ferroviario SA quedó mejor posicionada con una propuesta 5,5% menor (USD 18.375.000).

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