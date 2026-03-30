Cornejo afirma que "en breve" se adjudicará el Tren de Cercanías del Este: las ofertas que están en carrera

El gobernador Alfredo Cornejo anunció esta mañana que la licitación pública del Tren de Cercanías del Este está pronta a adjudicarse y aseguró que buscan “ tomar una decisión cuanto antes ”. Se trata de un proyecto que abarca construcción, material rodante y operación del servicio .

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El mandatario provincial visitó San Martín para encabezar la entrega de 38 viviendas , junto al intendente Raúl Rufeil y demás funcionarios provinciales. En ese contexto, señaló que “ las propuestas son muy buenas y hay competencia en todos los rubros ”.

El Tren de Cercanías es una obra ferroviaria de 33 kilómetros de extensión , que beneficiará a los departamentos del Este y mejorará la movilidad de unas 360.000 personas , según los cálculos oficiales. Además, según sus cálculos, el proyecto generará aproximadamente 150 empleos directos y 300 indirectos.

El objetivo es conectar Junín, San Martín y Maipú con la estación Gutiérrez del Metrotranvía de Mendoza, integrando el corredor al sistema de transporte público provincial .

La apertura de sobres de los tres rubros se realizó a principios de diciembre y se presentaron 13 ofertas de 10 empresas . La inversión estimada ronda entre los 130 y 150 millones de dólares , provenientes de los Fondos del Resarcimiento , aunque el Gobierno está habilitado por la Legislatura a solicitar financiamiento hasta por 100 mil millones de dólares para este proyecto.

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La adjudicación, a punto de firmarse

El gobernador aseguró que las diez empresas que se presentaron realizaron “propuestas muy buenas y hay competencia en todos los rubros”.

“Estamos muy bien, hay varias propuestas sobre los tres rubros principales. Yo creo que vamos a adjudicar en breve”, deslizó el mandatario provincial. “Estamos estudiando las propuestas; acuérdense que era material rodante por un lado, la operación por otro y la propia reconstrucción de la vía”, remarcó Cornejo.

Y reiteró que, frente a un abanico de propuestas interesantes, apuntan a resolverlo en breve: “Queremos tomar una decisión cuanto antes. En breve habrá noticias sobre esto”, completó.

Las ofertas, rubro por rubro

Construcción

Este rubro contempla intervenciones en 8 estaciones y paradores, 27 pasos a nivel, renovación integral de vía, taller de alistamiento, señalización, semaforización y obras de accesibilidad. Fue el que mayor número de oferentes presentó, con siete interesados:

CEOSA : $106.058.844.964,49 ( 42,4% por debajo del presupuesto oficial ).

: $106.058.844.964,49 ( ). UTE Pose SA – Merco Vial SA : $142.966.646.388,43 ( 22,4% menor ).

: $142.966.646.388,43 ( ). UTE Corporación del Sur SA – C&E Construcciones SA : $158.315.472.605,66 ( 14,1% menor ).

: $158.315.472.605,66 ( ). UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA : $162.826.616.624,31 ( 11,6% menor ).

: $162.826.616.624,31 ( ). UTE Laugero Construcciones SA – Benito Roggio e Hijos SA – Herso SA : $176.839.329.627 ( 4,0% por debajo del presupuesto).

: $176.839.329.627 ( del presupuesto). UTE Concret-Nor SA – Luis Carlos Zonis SA : $182.014.242.124,71 ( 1,2% menor ).

: $182.014.242.124,71 ( ). BTU SA: $242.035.714.049,27 (31,4% por encima del presupuesto oficial).

Operación del servicio ferroviario

Solo tres empresas compiten por la concesión por un plazo de 15 años de la operación y mantenimiento del servicio ferroviario. Se repiten CEOSA SA y la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA, a las que se suma la UTE Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA.

La empresa de Fernando Porreta presentó la oferta más baja, con un costo por kilómetro recorrido de $26.530,42 (-31,5%).

En tanto, la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA presentó un costo por km 13% superior ($43.752,84), mientras que Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA ofertó $45.900,83 (18,5%).

Material rodante

En este rubro se contempla la adquisición de tres triplas diésel-eléctricas 0 km, accesibles, con capacidad para 506 pasajeros por formación y espacio para bicicletas.

CEOSA vuelve a aparecer en este renglón, pero supera el presupuesto oficial con una oferta del 38,9% superior (USD 27.019.607,85).

La empresa CRRC Tangshan Company LTD presentó una oferta del 2,1% por debajo del presupuesto (USD 19.037.660), mientras que Material Ferroviario SA quedó mejor posicionada con una propuesta 5,5% menor (USD 18.375.000).