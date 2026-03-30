Cornejo afirma que "en breve" se adjudicará el Tren de Cercanías del Este: las ofertas que están en carrera

El mandatario provincial visitó San Martín para encabezar la entrega de 38 viviendas, junto al intendente Raúl Rufeil y demás funcionarios provinciales. En ese contexto, señaló que “las propuestas son muy buenas y hay competencia en todos los rubros”.
El Tren de Cercanías es una obra ferroviaria de 33 kilómetros de extensión, que beneficiará a los departamentos del Este y mejorará la movilidad de unas 360.000 personas, según los cálculos oficiales. Además, según sus cálculos, el proyecto generará aproximadamente 150 empleos directos y 300 indirectos.
El objetivo es conectar Junín, San Martín y Maipú con la estación Gutiérrez del Metrotranvía de Mendoza, integrando el corredor al sistema de transporte público provincial.
La apertura de sobres de los tres rubros se realizó a principios de diciembre y se presentaron 13 ofertas de 10 empresas. La inversión estimada ronda entre los 130 y 150 millones de dólares, provenientes de los Fondos del Resarcimiento, aunque el Gobierno está habilitado por la Legislatura a solicitar financiamiento hasta por 100 mil millones de dólares para este proyecto.
La adjudicación, a punto de firmarse
El gobernador aseguró que las diez empresas que se presentaron realizaron “propuestas muy buenas y hay competencia en todos los rubros”.
“Estamos muy bien, hay varias propuestas sobre los tres rubros principales. Yo creo que vamos a adjudicar en breve”, deslizó el mandatario provincial. “Estamos estudiando las propuestas; acuérdense que era material rodante por un lado, la operación por otro y la propia reconstrucción de la vía”, remarcó Cornejo.
Y reiteró que, frente a un abanico de propuestas interesantes, apuntan a resolverlo en breve: “Queremos tomar una decisión cuanto antes. En breve habrá noticias sobre esto”, completó.
Las ofertas, rubro por rubro
Construcción
Este rubro contempla intervenciones en 8 estaciones y paradores, 27 pasos a nivel, renovación integral de vía, taller de alistamiento, señalización, semaforización y obras de accesibilidad. Fue el que mayor número de oferentes presentó, con siete interesados:
CEOSA: $106.058.844.964,49 (42,4% por debajo del presupuesto oficial).
UTE Pose SA – Merco Vial SA: $142.966.646.388,43 (22,4% menor).
UTE Corporación del Sur SA – C&E Construcciones SA: $158.315.472.605,66 (14,1% menor).
UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA: $162.826.616.624,31 (11,6% menor).
UTE Laugero Construcciones SA – Benito Roggio e Hijos SA – Herso SA: $176.839.329.627 (4,0% por debajo del presupuesto).
UTE Concret-Nor SA – Luis Carlos Zonis SA: $182.014.242.124,71 (1,2% menor).
BTU SA: $242.035.714.049,27 (31,4% por encima del presupuesto oficial).
Operación del servicio ferroviario
Solo tres empresas compiten por la concesión por un plazo de 15 años de la operación y mantenimiento del servicio ferroviario. Se repiten CEOSA SA y la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA, a las que se suma la UTE Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA.
La empresa de Fernando Porreta presentó la oferta más baja, con un costo por kilómetro recorrido de $26.530,42 (-31,5%).
En tanto, la UTE Semisa Infraestructura SA – José Cartellone SA – Hugo del Carmen Ojeda SA presentó un costo por km 13% superior ($43.752,84), mientras que Ferrovías SAC – Benito Roggio Transporte SA ofertó $45.900,83 (18,5%).
Material rodante
En este rubro se contempla la adquisición de tres triplas diésel-eléctricas 0 km, accesibles, con capacidad para 506 pasajeros por formación y espacio para bicicletas.
CEOSA vuelve a aparecer en este renglón, pero supera el presupuesto oficial con una oferta del 38,9% superior (USD 27.019.607,85).
La empresa CRRC Tangshan Company LTD presentó una oferta del 2,1% por debajo del presupuesto (USD 19.037.660), mientras que Material Ferroviario SA quedó mejor posicionada con una propuesta 5,5% menor (USD 18.375.000).