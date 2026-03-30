30 de marzo de 2026 - 15:23

Fallo histórico sobre YPF: Alfredo Cornejo remarcó que Argentina se sacó "una espada de Damocles del cuello"

El gobernador Alfredo Cornejo celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre la expropiación de la petrolera YPF.

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al juicio por la expropiación de YPF, tras un acto de entrega de viviendas en San Martín.

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al juicio por la expropiación de YPF, tras un acto de entrega de viviendas en San Martín.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Por las dudas, control de daños

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la resolución que había dictado la jueza Loretta Preska y evitó, al menos por ahora, que la Argentina deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.

Además, el tribunal rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato contra Argentina y confirmó otros puntos favorables tanto para el Estado como para la petrolera. Sin embargo, dispuso que la causa continúe en instancias inferiores bajo nuevos criterios.

El fallo fue festejado por el presidente Javier Milei como un logro de su gestión, aunque la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía, Axel Kicillof, también se atribuyeron su parte.

El análisis de Alfredo Cornejo sobre el caso YPF

En ese contexto, el gobernador se expresó tras un acto oficial en San Martín: “Es muy positivo. Ustedes saben que Mendoza es accionista minoritario y nosotros nos presentamos ante la Justicia también en su momento, hace un año atrás, para acelerar eso”.

Cornejo remarcó que la resolución reciente de la Justicia de Estados Unidos no implica un cierre del conflicto, pero sí marca un avance relevante.

Es un dato positivo, no es definitivo sobre el fondo, pero despeja dudas para que la Argentina no tenga esa espada de Damocles sobre su cuello”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del juicio es el monto potencial que podría afrontar el país. En ese sentido, el gobernador advirtió sobre la magnitud de la cifra en discusión: “18 mil millones de dólares por la estatización sería una pesada carga para la Argentina”.

Sin embargo, aclaró que el efecto inmediato es más financiero que fiscal: “El dato es muy bueno, no repercute aún sobre las cuentas, pero sí sobre las expectativas”.

Pese al optimismo, Cornejo subrayó que el proceso judicial aún no concluyó y que resta camino por recorrer antes de una resolución definitiva.

Hemos tenido un éxito de que salga así, pero todavía queda un camino por recorrer. Pero es positivo”, concluyó.

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