YPF: Ernesto Sanz celebró el fallo de la Justicia norteamericana pero dejó una advertencia

El reciente fallo favorable para la Argentina en la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012 volvió a reabrir el debate político sobre una decisión que, en su momento, contó con un respaldo legislativo amplio y transversal. En ese marco, el exsenador nacional de la UCR, Ernesto Sanz , valoró el resultado judicial y dejó definiciones tanto jurídicas como políticas sobre el escenario actual.

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En diálogo con " La Mesa Política " en Radio Aconcagua , el dirigente radical puso el foco en el impacto económico del fallo: “Lo más importante es que nos sacamos de encima una mochila de 18.000 millones de dólares que era impagable y que podía hipotecar el futuro económico en Argentina”.

En esa línea, consideró que el resultado “ le va a venir muy bien a YPF” , ya que permitirá a la compañía renegociar deudas y acceder a financiamiento en mejores condiciones.

Sanz también reivindicó su postura durante el debate legislativo de 2012, cuando integraba el Senado y presidía el bloque de la UCR. “Yo voté a favor, siento orgullo de haber votado a favor y no me arrepiento”, afirmó, al tiempo que cuestionó el contexto previo a la estatización.

Según sostuvo, el proceso estuvo marcado por “altísima corrupción”, en referencia a la venta de acciones de Repsol al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

juicio ypf

En ese sentido, el exlegislador apuntó contra el esquema de financiamiento de esa operación: “Fue una venta escandalosa porque los Eskenazi no pusieron un centavo, sino que se pagaban con los propios dividendos de YPF”. Además, remarcó que, al momento de la expropiación, la petrolera estaba siendo “vaciada” por la empresa española.

Desde el punto de vista jurídico, Sanz destacó la continuidad de la estrategia de defensa del país a lo largo de distintos gobiernos.

“Durante más de 11 años la estrategia fue la misma, habiendo pasado por el medio cuatro presidentes: Cristina, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei”, señaló. A su entender, ese fue un factor clave para revertir el fallo de primera instancia en Nueva York.

Sin embargo, introdujo un elemento político en el análisis: el vínculo entre el presidente Javier Milei y Donald Trump. “El acercamiento de Milei con Trump y la influencia que puede tener Trump en la justicia norteamericana puede haber sido un elemento que jugó a favor”, deslizó.

La advertencia de Sanz

Sobre la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, Sanz fue escéptico. Explicó que se trata de un tribunal “de elite” que toma una cantidad muy limitada de casos al año y consideró “muy difícil” que el reclamo prospere en esa instancia.

De todos modos, advirtió que el conflicto judicial no está completamente cerrado. Señaló que el expediente volverá a la jueza Loretta Preska, quien podría avanzar en el proceso de “discovery”, orientado a investigar en profundidad el origen del reclamo impulsado por el fondo Burford Capital.

"El discovery es abrir y descubrir qué es lo que hubo siempre detrás del reclamo del fondo Burford. Si esto lo hace la jueza Prezka, tiene que llegar hasta el último, o sea, al primer minuto de lo que fue aquella operación por los Eskenazi", precisó el exlegislador nacional por el radicalismo.

Ernesto Sanz: "A Cristina hay que ponerle límite con el voto de octubre” El exsenador nacional de la UCR, Ernesto Sanz.

En el plano político, Sanz relativizó el impacto del fallo para el Gobierno nacional. Si bien reconoció que representa una “noticia buenísima”, consideró que el efecto será limitado. “Le da un oxígeno muy temporal, pero no creo que le dure mucho”, afirmó.

Finalmente, planteó que la situación económica condiciona cualquier capital político que el oficialismo pueda obtener del caso YPF.

“La realidad hoy es que la economía no está pasando por un buen momento, el bolsillo de los argentinos no está en su mejor momento”, advirtió, y concluyó con una incógnita hacia adelante: “La gran pregunta es hasta dónde el humor de la gente va a aguantar”.