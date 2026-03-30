La versión de Kicillof tras el fallo por YPF: "Nada tiene que ver con el gobierno actual"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció este lunes luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei y del fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF dictado por la Justicia de Estados Unidos.

Milei celebró el fallo por YPF, criticó a Cristina y a Kicillof y pide modificar la ley de expropiaciones

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En conferencia de prensa, el mandatario provincial aseguró que el caso “nada tiene que ver con el gobierno actual” y calificó la resolución como “inesperada”.

“Es una historia de 15 años y nada tiene que ver con el gobierno actual, ni con su tendencia o ideología”, sostuvo Kicillof ante los medios.

En ese marco, cuestionó el proceso de privatizaciones del menemismo: “Durante la década de los ’90 se produjo una serie de privatizaciones a empresas públicas, algunas de ellas estratégicas para la Argentina, y que el resultado de las privatizaciones hechas a las apuradas, hechas mal y con resultados desastrosos, fue una calamidad para la Argentina”.

El gobernador también apuntó directamente al posicionamiento del Presidente y pidió cautela frente al litigio en curso.

"Bajo gestión privatizada, Repsol tenía ganancias inmensas, pero no las utilizaba para invertir en el país" Axel Kicillof mostró un gráfico sobre "los niveles de inversión de YPF bajo gestión nacional" y destacó: "Los números empezaron a alcanzar récords". pic.twitter.com/ovpUdI7eBE

“Esto implica prudencia. Una prudencia a la que invito al presidente Milei”, expresó. Y agregó: “Observar al Presidente de la Nación darle la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”.

En su exposición, Kicillof sostuvo que durante la gestión privatizada el país perdía unos 12 mil millones de dólares anuales, con impacto en la macroeconomía.

Afirmó además que, tras la estatización de la compañía, la balanza energética mostró una mejora sostenida. “En el terreno de los resultados, la enseñanza es que privatizar cualquier cosa a cualquier precio tiene resultados tremendos”, planteó.

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Kicillof recordó, además, el proceso de control de la petrolera y criticó la gestión anterior a la estatización.

Manifestó que “se le obsequió YPF a Repsol, que la usó para expandir su producción en otros países del mundo y abandonar la exploración de petróleo en Argentina”. Y concluyó: “Era imprescindible revertir esa situación. Para eso se siguieron todos los pasos según la Constitución y las leyes argentinas”.

Sobre el presente económico, el gobernador vinculó el rol de la petrolera con el precio de los combustibles. “Hoy el litro de nafta está a dos mil mangos. Por eso YPF tiene que ser nacional, porque es un instrumento poderoso para que eso no se descargue en los bolsillos golpeados de nuestra sociedad. Llamo al gobierno a que cuide el bolsillo de la gente”, cerró.