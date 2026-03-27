Milei celebró el fallo por YPF, criticó a Cristina y a Kicillof y pide modificar la ley de expropiaciones

El presidente Javier Milei dio un mensaje en cadena nacional tras conocerse un fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF . Señaló que se consiguió gracias a la “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Fiel a su "estilo", Milei celebró el fallo por YPF: "Arreglamos las cagadas que hizo el inútil de Kicillof"

La Justicia de Estados Unidos consideró que los reclamos contra YPF "no son reconocibles por la ley argentina"

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar 18 mil millones de dólares, “el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que “era virtualmente imposible” de abonar.

“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó a través de un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner y el “inefable” Axel Kicillof .

“Nada puede estar más lejos de la verdad”, dijo Milei y añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”,

Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que podría habernos costado todo”.

Milei envió un proyecto al Congreso sobre expropiaciones

Milei también anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones. Lo justificó diciendo que el objetivo es que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, subrayó.

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.

Como cierre del mensaje, Milei afirmó que “hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria”.

Triunfo argentino en la Justicia de Estados Unidos

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a pagar más de 16.100 millones de dólares. En una votación de 2 a 1, los jueces Denny Chin y Beth Robinson interpretaron que las reclamaciones por daños no eran reconocibles bajo el derecho argentino, lo que exime al Estado de afrontar una de las condenas más costosas de su historia reciente.

Desde el Ejecutivo, Milei celebró la noticia en redes sociales y actos públicos, calificándola como un "triunfo histórico e impensado". El mandatario aseguró que este resultado permite evitar un pago que, sumando intereses, ya escalaba a los 18.000 millones de dólares, una cifra superior al préstamo del FMI de 2024. En su discurso, se espera que el Presidente destaque el impacto económico de la resolución y el trabajo del equipo jurídico, incluyendo a la Procuración del Tesoro y al titular de YPF, Horacio Marín.

El fallo también reavivó la confrontación política. Milei arremetió duramente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándolos de ser responsables de la situación legal original por la estatización de 2012. Por su parte, tanto Kicillof como Kirchner también celebraron la decisión judicial, sosteniendo que el fallo ratifica que la expropiación se realizó conforme a derecho y que el juicio de los "fondos buitres" era absurdo.

Este anuncio se produce además en un contexto político complejo para el Gobierno, marcado por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a un viaje a Punta del Este investigado por la justicia. La cadena nacional busca así capitalizar políticamente la victoria judicial y ofrecer un alivio inmediato a las finanzas públicas y a los mercados internacionales.