Fallo por YPF: Kicillof y Cristina celebraron la decisión de EE.UU. y defendieron la expropiación

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que revocó la condena contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF , el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salieron a respaldar la decisión y reivindicaron la estatización de la petrolera como una medida “soberana” y “estratégica”.

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Kicillof aseguró que el resultado judicial deja “en evidencia años de mentiras” en torno al proceso de nacionalización y apuntó contra quienes cuestionaron la medida. “Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse más ricos”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó al presidente Javier Milei por sus críticas al proceso y al concepto del “impuesto Kicillof”. “Mientras Milei hablaba de ese impuesto, los propios abogados del Estado defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, afirmó.

El mandatario bonaerense también consideró que durante años se instaló una narrativa errónea sobre la legalidad de la expropiación. “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación, un coro de voces que repitió los argumentos de los buitres”, lanzó, y se preguntó si se trató de “desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada”.

Además, defendió la decisión tomada en 2012 al señalar que “no se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, y agregó: “La derecha nunca la habría nacionalizado”.

Kicillof remarcó que la recuperación de YPF fue “una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas” y destacó su rol actual en la economía. “Hoy es una palanca de desarrollo del país y clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2037569361750180274&partner=&hide_thread=false La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner agradeció al equipo de abogados que llevó adelante la defensa argentina en los tribunales de Nueva York y felicitó su trabajo. “Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina”, expresó.

La exmandataria subrayó que el fallo respalda la postura de que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional”, en lo que consideró un reconocimiento a la soberanía de los Estados.

Asimismo, destacó que la posición argentina contó con el respaldo de Estados Unidos, tanto en administraciones demócratas como republicanas, y afirmó que el fallo confirma que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2037570396053025276&partner=&hide_thread=false Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

Cristina también puso el foco en el impacto económico de la decisión tomada en 2012: “Con el desarrollo de Vaca Muerta, hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares, en un caso que llevaba más de una década. Si bien el proceso judicial continuará en instancias inferiores, la decisión representa un giro clave a favor de la Argentina en uno de los litigios más importantes de su historia.