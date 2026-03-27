27 de marzo de 2026 - 13:58

Fiel a su "estilo", Milei celebró el fallo por YPF: "Arreglamos las cagadas que hizo el inútil de Kicillof"

El presidente festejó que la Argentina evitará pagar US$ 16.000 millones y señaló que tuvieron que arreglar las "cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

Milei celebró el fallo por YPF con insultos al inútil e incompetente de Kicillof.

Milei celebró el fallo por YPF con insultos al "inútil e incompetente de Kicillof".

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto en el Centro de Formación de Capital, organizado por el Ministerio de Capital Humano. El mandatario utilizó el estrado para celebrar el reciente fallo judicial favorable a la Argentina en el caso YPF, que exime al país de abonar una indemnización superior a los US$ 16.000 millones.

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"Lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", lanzó el jefe de Estado ante el aplauso de los presentes, apuntando directamente contra los responsables de la expropiación de la petrolera en 2012.

Envalentonado por el resultado, el presidente aprovechó para responder a las críticas que recibió en los últimos meses por sus frecuentes viajes al exterior y su aparición pública con vestimenta de operario petrolero. "Ah, pero los viajes. Ah, pero el mameluco. Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", exclamó Milei mientras golpeaba el atril.

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El respaldo de Milei a Manuel Adorni en medio de la tormenta

En el discurso, el presidente no dudó en respaldar y agradecer al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial por el pago de sus vuelos privados.

"Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias", le dijo Milei desde el escenario. Por su parte, el Jefe de Gabinete se sumó a los festejos en redes sociales: "Hablame de gestión. Fin", publicó en su cuenta de X.

Tras finalizar su exposición, la euforia se trasladó a las redes sociales. Milei publicó una foto con parte de su equipo de trabajo: "¡Ganamos el juicio de YPF!".

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El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a las felicitaciones calificando el fallo como una "tremenda noticia" y extendiendo un reconocimiento especial a los abogados del Estado.

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