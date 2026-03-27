27 de marzo de 2026 - 11:50

La nafta subió 20% en lo que va de marzo y la Súper de YPF ya superó los $2.000

Mediante el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional habilitó a las petroleras a subir el corte con biocombustible para contener los precios. El precio de los combustibles hoy.

Vuelve a subir el precio de los combustibles en Mendoza: el litro ya se vende por arriba de los $2.000.&nbsp;

Vuelve a subir el precio de los combustibles en Mendoza: el litro ya se vende por arriba de los $2.000. 

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Los Andes | Franco Caro Arenas
Por Franco Caro Arenas

Como cada mañana de hace al menos una semana, los precios de los combustibles en los surtidores de Mendoza volvieron a subir. Este viernes, la petrolera estatal YPF aplicó su quinto aumento consecutivo, lo que hizo que el valor del litro se venda por arriba de los $2.000.

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Suba de combustibles en Mendoza: la nafta súper ya roza los $2.000 tras los constantes aumentos

Hace tan solo 15 días el precio de la nafta súper era de $1.750 por litro, mientras que la Infinia registraba un valor de $1.907 y la Infinia Diesel de $1.947. Sin embargo, solo esta semana los combustibles acumularon una suba del casi 7%. En lo que va del mes, se registra un aumento del 20%.

Este fenómeno se debe a que la guerra en Medio Oriente ejerce una fuerte presión sobre el mercado petrolero global, que llevó al barril de crudo a superar los U$D 100.

Combustible / Nafta
Vuelve a subir el precio de los combustibles en Mendoza: el litro ya se vende por arriba de los $2.000.

Vuelve a subir el precio de los combustibles en Mendoza: el litro ya se vende por arriba de los $2.000.

La medida del Gobierno para frenar los aumentos

Ante las imparables subas, el Gobierno Nacional, a través del Boletín Oficial, permitió que las petroleras puedan subir el corte de la nafta y el gasoil con biocombustibles para intentar contener los precios al consumidor.

Esto quiere decir que desde ahora las refinadoras podrán incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol y hasta 20% de biodiésel, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.

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Suben los precios de los combustibles.

Suben los precios de los combustibles.

"La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro", justificó la Secretaría de Energía.

Desde el ejecutivo entienden que el bioetanol y el biodiésel pueden contribuir a bajar el costo de producción de combustibles y, por ende, el traslado al consumidor final.

El precio de los combustibles en Mendoza: el litro supera los $2.000

Ante la consulta de Los Andes, la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) indicó que, con respecto a ayer, Súper aumentó $20, Infinia $22, Infinia Diésel $22 y Diésel $21. Cabe recordar que los precios varían algunos pesos según la ubicación de la estación debido a la estrategia de micropricing que aplica la empresa.

Los precios por litro quedaron así:

  • Nafta Súper: $2.002
  • Infinia Nafta: $2.192
  • Infinia Diésel: $2.219
  • Diesel 500: $2.141
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