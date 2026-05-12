Sitevinitech: apuesta por la tecnología aplicada al vino en un contexto adverso

Drones, robots, inteligencia artificial aplicada al agro, tractores, envasadoras y tapones son solo algunas de las máquinas que se pueden ver por estos días en la Nave Cultural de Mendoza. Sitevinitech, la feria que combina vitivinicultura con tecnología abrió sus puertas el martes en la Nave Cultural. La exposición permanecerá hasta el jueves 14 de mayo de 13 a 20 en donde más de 150 expositores se han dado cita para mostrar las novedades que tienen para ofrecerle a industria.

En medio de un contexto nacional y global de caída de consumo de vino , las expectativas de los expositores estaban puestas en mantener el contacto con sus clientes y en mostrar nuevos productos. El espíritu de la feria –en donde también se destacaron cosechadoras, barricas de distintas forma o materiales y realidad virtual- estuvo relacionado con la apuesta por el futuro y la mejora de la eficiencia en las distintas etapas de la vitivinicultura .

“Comenzamos la séptima Sitevinitech en contexto mundial difícil para el sector, pero lo que parecía un problema se transformó en una oportunidad”, expresó Arturo Yiaciofano , director de Sitevinitech . El empresario contó que el espacio 2026 se armó con menor cantidad de expositores tradicionales, que dejaron lugar para tecnología innovadora y firmas internacionales. De este modo, el 30% de los expositores participa por primera vez al tiempo que creció la cantidad de participantes.

“Apostamos fuerte a la capacitación y la gestión, en alianza con universidades, para que las empresas puedan superar la crisis”, sumó Yiaciofano. En esta edición también se lanzó la feria agrícola en donde se apoyó a startups al tiempo que se sumaron servicios inmobiliarios y arquitectónicos, cierre de acuerdos financieros clave para facilitar negocios en la feria y charlas de interés para el sector. “Queremos que esta edición sea la mejor y la más productiva”, subrayó Yaciofano.

Antes del corte de cintas, el gobernador Alfredo Cornejo expresó en esta línea que la industria enfrenta desafíos y crisis, pero que la clave es “transformarse e innovar como demuestra Sitevinitech con su convocatoria y propuestas tecnológicas”. El mandatario destacó que la provincia siempre ha apoyado la competitividad debido a que ofrece a los privados orden fiscal, reglas claras y menor presión impositiva.

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Tanto Cornejo como el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, pusieron en valor que en abril crecieron más de 20% las exportaciones de vino, según las estadísticas del INV. Con relación a la feria, el funcionario subrayó el crecimiento que ha tenido por lo que concluyó que tanto la vitivinicultura como la fruticultura y todo el agro en Mendoza tienen buena proyección. “Todas las empresas de primera línea que están acá”, destacó Vargas Arizu.

En este sentido –también durante el discurso de bienvenida- Marcos Jofré, vicepresidente de Bodegas de Argentina, habló de las oportunidades que surgen en medio de la crisis de la industria. “Las oportunidades vienen de estos encuentros, de la posibilidad de importar para mejorar la innovación y la sostenibilidad”, sumó Jofré quien celebró la posibilidad de adquirir sin trabas maquinarias foráneas. “Las oportunidades solo las vamos a capturar con productividad, innovación y mucho trabajo”, sintetizó el también CEO de Trivento.

Innovación para afrontar la crisis

Andrés Belinsky, gerente global de Ventas y Marketing de Vinventions, empresa líder en soluciones de cierre para vinos y espumantes, explicó que suelen participar de Sitevinitech y que este año buscaron reforzar su presencia. En un contexto vitivinícola complejo, el objetivo de esta compañía global no fue tanto cerrar ventas como construir relaciones con sus clientes.

“Somos responsables de uno de cada tres tapones de la industria” expresó Belinsky cuya compañía presentó el nuevo tapón para espumantes realizado con polietileno de caña de azúcar –un elemento sustentable que protege los vinos a nivel sensorial y mecánico. El ejecutivo agregó que la situación del vino nunca había sido tan compleja en todos los países al mismo tiempo, pero que es en estos momentos en donde aparecen las oportunidades.

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Por su parte, Pablo Montilla, uno de los dueños de Durox, llevaron la novedad de Flexcube Evolution y Flexcube 3, sistemas de crianza y almacenamiento que replican los beneficios de las barricas tradicionales mediante microoxigenación. El sistema aporta también aromas de madera, similar a una barrica. “A pesar de la difícil situación de la industria del alcohol, que viene bastante golpeada, buscamos impulsar el sector y mantener el espíritu de lucha característico de la provincia y sus bodegas”, subrayó Montilla.

Lucas Gilbert, gerente de Agrocosecha, contó que este año presentaron novedades como cosechadoras autopropulsadas y podadoras automáticas de precisión; entre otros productos novedosos. Sin embargo, lo que se llevó las miradas del público fue el flamante robot pulverizador autónomo de XAG, orientado al control inteligente de malezas y a la reducción del uso de agroquímicos mediante agricultura de precisión.

“El productor está totalmente consciente que la tecnología es lo que lo va a ayudar para ser más eficiente y productivo aunque todavía falta financiamiento”, destacó Gilbert. En un sentido similar, Juan Doria uno de los dueños de la marca italiana de Equipos para embotellar ubicada en Acceso Sur y Paso, comentó que la industria no está en el mejor momento. Con la presentación de una máquina aséptica y cerrada que sirve para ganar en velocidad, explicó que el sector tiene interés por renovarse.

Federico Arroyo, gerente de marketing de New Holland Argentina, contó que presentaron diversos productos y cosechadoras mecánicas en un contexto complicado para el productor. Pese a todo expresó que “creemos que es un buen momento para renovar maquinaria, apoyados en mejores opciones de financiación a través de NH Capital y Santander”.

Dentro de la feria el Banco Nación presentó un programa con tasas más bajas para los negocios que se concreten dentro de Sitevinitech. Por su lado, el gerente de la división Vinos de Supervielle, Leandro Simoni, destacó que el banco cuenta con la herramienta del leasing que es muy buena. “Aparte, financiamos la mayoría de los bienes de capital que tiene la industria”, remarcó Simoni.