12 de mayo de 2026 - 16:29

Repuntó la venta de materiales para la construcción en abril, aunque cayó frente a 2025

Así lo informó el Índice Construya, que agrupa a las empresas líderes de la construcción con el fin de promover el crecimiento de la industria.

Crece la venta de insumos para la construcción.

Crece la venta de insumos para la construcción.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La venta de insumos para la construcción mostró una recuperación durante abril y registró una suba mensual cercana al 5%, según informó el Índice Construya (IC). Aun así, el sector no logró sostener el nivel alcanzado un año atrás y cerró el mes con una caída interanual del 4,7%.

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El relevamiento también indicó que, en el acumulado del primer cuatrimestre, los volúmenes comercializados quedaron apenas 0,6% por encima del mismo período de 2025. El dato refleja una mejora moderada luego de los retrocesos magistrados durante enero y febrero de este año.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “conforme avanza el año observamos una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso”.

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El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya:

Ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas e impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

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