Accidentes laborales: industria y construcción siguen liderando, pero crece otra problemática

La accidentabilidad laboral en Argentina registró un repunte durante 2025 , aunque con una disminución en los casos más graves y en los siniestros mortales . Así lo reflejan los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , que muestran una recuperación en la cantidad de accidentes tras los descensos registrados en años anteriores.

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Dentro del ranking de actividades con mayor cantidad de incidentes, la industria manufacturera continúa encabezando la lista, seguida por la construcción , un sector que, pese a registrar menos eventos totales, concentra los accidentes de mayor severidad.

Las tareas de demolición, excavación y obras de ingeniería civil aparecen entre las más críticas, junto con actividades vinculadas a la industria metalúrgica, siderúrgica y el transporte.

En 2025 aumentaron los accidentes laborales en Argentina, pero fueron de menor gravedad.

Desde la perspectiva del riesgo, los trabajos en altura y las tareas que implican desplazamientos en la vía pública siguen siendo los escenarios más peligrosos para los trabajadores. Sin embargo, el foco comienza a ampliarse hacia una problemática menos visible, pero cada vez más presente: los riesgos psicosociales .

Distintos estudios advierten que Argentina lidera la región en cantidad de trabajadores afectados por patologías asociadas al estrés laboral, un fenómeno que transformó el concepto tradicional de accidentabilidad y puso a la salud mental en el centro de la agenda corporativa.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 300 millones de personas padecen depresión en el mundo, un dato que refuerza la preocupación sobre el impacto emocional de las dinámicas laborales actuales.

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Tecnología para anticipar accidentes

En este contexto, las nuevas tecnologías comenzaron a ganar protagonismo como herramientas de prevención. El análisis de datos, la realidad virtual aplicada a capacitaciones, la sensórica, los exoesqueletos y los gemelos digitales permiten detectar escenarios de riesgo y mejorar las estrategias de seguridad.

Desde La Segunda Seguros señalaron que avanzan en la incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer los equipos de Seguridad y Salud Ocupacional, especialmente a través de herramientas de análisis predictivo y programas de formación inmersiva.

“Estamos ampliando nuestra propuesta de valor en materia de prevención mediante el uso de análisis de datos y soluciones de realidad virtual orientadas a la formación y concientización del personal”, indicaron desde la compañía.

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El bienestar emocional entra en la estrategia empresarial

La creciente preocupación por el estrés y el agotamiento laboral también impulsó nuevos programas de bienestar emocional dentro de las empresas. En esa línea, La Segunda Seguros lanzó iniciativas basadas en dinámicas de gamificación, como el “Bingo Emocional” y el “Rosco del Bienestar”, con el objetivo de promover conversaciones sobre ansiedad, sobrecarga y salud mental en el trabajo.

La estrategia apunta a incorporar el bienestar emocional como parte de la cultura organizacional. La empresa proyecta que para junio de 2026 el total de sus líderes esté capacitado no solo para gestionar equipos y tareas, sino también emociones y situaciones de desgaste laboral.

Además, implementó políticas vinculadas al derecho a la desconexión y protocolos confidenciales de reincorporación tras licencias, priorizando la contención de los trabajadores.

“Entendimos que el estrés laboral no se resuelve solo con intervenciones médicas, sino transformando la forma de trabajar”, afirmaron desde la aseguradora. Según la compañía, las medidas ya muestran resultados concretos, con mejoras en la recomendación interna y una proyección de reducción del ausentismo asociado al estrés.

La tendencia refleja un cambio de paradigma en el mundo corporativo: la salud mental dejó de ser un beneficio complementario para convertirse en un componente central de la sostenibilidad empresarial.