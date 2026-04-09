Fuerte caída de la industria: se desplomó 12% en el primer bimestre y acumula ocho meses en baja

El sector de la industria se desplomó y finalizó el primer bimestre del año con una caída del 12%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El sector manufacturero registró en febrero una contracción interanual del 8,7% y profundizó su retroceso tras la caída de enero.
El sector de la industria se desplomó y finalizó el primer bimestre del año con una caída del 12%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Y es que en febrero, la industria se contrajo un 8,7% contra el mismo mes del año anterior. Sumado a enero (-3,3%), la caída se profundiza y marca un retroceso total del 12% para el primer bimestre del año. Los datos corresponden al índice de producción industrial (IPI) manufacturero que difundió el INDEC.
En la medición mensual tampoco logró repuntar: se contrajo un 4% y se posicionó como la segunda peor caída, siendo superado únicamente por marzo del 2025 (-5,1%).
De esta manera, se agrava la situación del sector industrial y queda como uno de los más afectados por el programa económico del Gobierno. Es la octava caída consecutiva que registra la industria: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%), enero (-3,2%) y febrero (-8,7%).
-Alimentos y bebidas: -6,9%.
-Productos de tabaco: -14,9%.
-Productos textiles: -33,2%.
-Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%.
-Madera, papel, edición e impresión: -1,5%.
-Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,7%.
-Sustancias y productos químicos: 3,7%.
-Productos de caucho y plástico: -15,7%.
-Productos minerales no metálicos: -7,2%.
-Industrias metálicas básicas: -12,5%.
-Productos de metal: -5,7%.
-Maquinaria y equipo: -29,4%.
-Otros equipos, aparatos e instrumentos: -24,6%.
-Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -24,6%.
-Otro equipo de transporte: -19,8%.
-Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -12,3%.
El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó en febrero luego de haber conseguido una seguidilla de dos meses en alza. En la medición interanual se contrajo 0,7%, mientras que versus enero la caída se agravó y escaló hasta el 1,3%. Como resultado, en el primer bimestre aumentó 0,5% contra el mismo período del año anterior.
En cuanto a los insumo, siete de los trece elementos subieron en febrero: resto de los insumos (17%), hormigón elaborado (15,7%), pinturas para construcción (14%), cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%), hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).
Mientras que los seis restantes quedaron por debajo en la medición interanual: pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%), yeso (-18,9%), ladrillos huecos (-12,1%), cemento portland (-5,3%), placas de yeso (-2,1%).
Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período marzo-mayo del corriente año.
Obras privadas:
-El 69,3% pina que el nivel de actividad no cambiará.
-El 17,8% estima que aumentará.
-El 12,9% restante estima que disminuirá.
Obras públicas:
-El 63,2% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.
-El 20% cree que aumentará.
-El 16,8% restante cree que disminuirá.
-Resto de los insumos: 17%.
-Hormigón elaborado: 15,7%.
-Pinturas para construcción: 14%.
-Cales: 7,9%.
-Asfalto: 3,8%.
-Artículos sanitarios de cerámica: 1,9%.
-Hierro redondo y aceros para la construcción: 0,8%.
-Pisos y revestimientos cerámicos: -25%.
-Mosaicos graníticos y calcáreos: -21,5%.
-Yeso: -18,9%.
-Ladrillos huecos: -12,1%.
-Cemento portland: -5,3%.
-Placas de yeso: -2,1%.