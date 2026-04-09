Fuerte caída de la industria: se desplomó 12% en el primer bimestre y acumula ocho meses en baja

El sector de la industria se desplomó y finalizó el primer bimestre del año con una caída del 12% , según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

La industria volvió a caer en febrero y profundiza el estancamiento, según la UIA

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Y es que en febrero, la industria se contrajo un 8,7% contra el mismo mes del año anterior. Sumado a enero (-3,3%), la caída se profundiza y marca un retroceso total del 12% para el primer bimestre del año. Los datos corresponden al índice de producción industrial (IPI) manufacturero que difundió el INDEC.

En la medición mensual tampoco logró repuntar: se contrajo un 4% y se posicionó como la segunda peor caída , siendo superado únicamente por marzo del 2025 (-5,1%).

De esta manera, se agrava la situación del sector industrial y queda como uno de los más afectados por el programa económico del Gobierno. Es la octava caída consecutiva que registra la industria: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%), enero (-3,2%) y febrero (-8,7%).

-Productos de tabaco: -14,9%.

-Productos textiles: -33,2%.

-Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%.

-Madera, papel, edición e impresión: -1,5%.

-Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,7%.

-Sustancias y productos químicos: 3,7%.

-Productos de caucho y plástico: -15,7%.

-Productos minerales no metálicos: -7,2%.

-Industrias metálicas básicas: -12,5%.

-Productos de metal: -5,7%.

-Maquinaria y equipo: -29,4%.

-Otros equipos, aparatos e instrumentos: -24,6%.

-Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -24,6%.

-Otro equipo de transporte: -19,8%.

-Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -12,3%.

La construcción también perdió terreno

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó en febrero luego de haber conseguido una seguidilla de dos meses en alza. En la medición interanual se contrajo 0,7%, mientras que versus enero la caída se agravó y escaló hasta el 1,3%. Como resultado, en el primer bimestre aumentó 0,5% contra el mismo período del año anterior.

En cuanto a los insumo, siete de los trece elementos subieron en febrero: resto de los insumos (17%), hormigón elaborado (15,7%), pinturas para construcción (14%), cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%), hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).

Construcción

Mientras que los seis restantes quedaron por debajo en la medición interanual: pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%), yeso (-18,9%), ladrillos huecos (-12,1%), cemento portland (-5,3%), placas de yeso (-2,1%).

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período marzo-mayo del corriente año.

Obras privadas:

-El 69,3% pina que el nivel de actividad no cambiará.

-El 17,8% estima que aumentará.

-El 12,9% restante estima que disminuirá.

Obras públicas:

-El 63,2% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.

-El 20% cree que aumentará.

-El 16,8% restante cree que disminuirá.

Uno por uno, los números de los insumos

-Resto de los insumos: 17%.

-Hormigón elaborado: 15,7%.

-Pinturas para construcción: 14%.

-Cales: 7,9%.

-Asfalto: 3,8%.

-Artículos sanitarios de cerámica: 1,9%.

-Hierro redondo y aceros para la construcción: 0,8%.

-Pisos y revestimientos cerámicos: -25%.

-Mosaicos graníticos y calcáreos: -21,5%.

-Yeso: -18,9%.

-Ladrillos huecos: -12,1%.

-Cemento portland: -5,3%.

-Placas de yeso: -2,1%.