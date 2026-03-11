La UIA cuestionó a Javier Milei por sus críticas a la industria y pidió "diálogo, respeto y cooperación"

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su rechazo a recientes declaraciones del presidente Javier Milei en las que criticó a quienes defienden la industria nacional. A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profundo malestar y preocupación” por los dichos del mandatario.

Según el documento, las expresiones presidenciales resultan “injustas e infundadas” y, a juicio de la organización empresaria, distorsionan el papel que la industria ha tenido históricamente en el desarrollo económico y social del país.

En el comunicado, la UIA cuestionó el tono de las declaraciones y consideró que afectan a todo el entramado productivo del país.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ —es decir, también los industriales argentinos— con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, señaló la entidad.

La organización recordó además que miles de empresas industriales —grandes, medianas y pequeñas— operan diariamente en todo el territorio nacional y actualmente enfrentan un contexto económico complejo.

Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)

Un sector que atraviesa un momento difícil

La UIA sostuvo que el sector productivo atraviesa un escenario desafiante marcado por la caída de las ventas y de la actividad. En ese contexto, destacó el esfuerzo de empresas y trabajadores para adaptarse al nuevo escenario económico.

De acuerdo con la entidad, detrás de cada empresa industrial hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo del país y que realizan “un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el Gobierno nacional”.

En esa línea, advirtió que cuando desde la máxima autoridad institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio hacia ese esfuerzo cotidiano.

El impacto en el clima de inversión

La organización también planteó que este tipo de declaraciones puede afectar la percepción de los inversores sobre el país.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, señaló el comunicado.

En ese sentido, la UIA consideró que las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo “no contribuyen a consolidar ese camino”, especialmente cuando —según indicó— no existen denuncias o delitos vinculados a los sectores que fueron cuestionados.

Finalmente, la entidad reafirmó su disposición a seguir trabajando por el desarrollo productivo del país. “Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”, concluyó el comunicado.