Foro de Inversiones: Julio Totero dijo que la reforma laboral les baja un 1% el precio del producto

El empresario metalúrgico compartió la preocupación de la UIA por la situación de la industria y analizó qué necesita el sector para crecer.

El empresario metalúrgico Julio Totero habló sobre la reforma laboral en el Foro de Inversiones y Negocios

Previo al comienzo de la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios, que organizan el CEM y el Gobierno provincial, el empresario metalúrgico Julio Totero manifestó sus expectativas favorables sobre un encuentro que, destacó, ayuda a posicionar a Mendoza como un foco de interés para los inversores.

“Creo que Mendoza viene haciendo un buen trabajo en ese sentido”, resaltó y estimó que habrá “muchas oportunidades que se van a ir descubriendo con el transcurso de las exposiciones y las rondas de negocios”.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 10.37.34 Preocupación por la caída de demanda Ayer, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió los resultados de su encuesta de enero, que reflejó que el Monitor de Desempeño Industrial -que anticipa la evolución de la actividad del sector- tuvo una caída de 7,5 puntos porcentuales frente al relevamiento de diciembre y una baja de 5,6 puntos en la comparación interanual.

Consultado sobre esto, el dirigente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) reconoció que los datos son preocupantes. “Porque hoy estamos hablando de que más del 50% de las empresas en Argentina están con problemas de demanda”, señaló y resaltó que hay que resolver esto, fundamentalmente por las pymes, que son las principales generadoras de empleo.

En esta línea, evaluó que es importante avanzar en el tema impositivo, para que esas empresas se recuperen, de modo de evitar que el 50% que hoy no tiene dificultades, empiece a tenerlas. “Para esto, las inversiones son fundamentales. Y, en Mendoza, el desarrollo de la minería; en la Argentina, el desarrollo de la minería y de Vaca Muerta; y, obviamente, potenciar a los sectores agrícolas industriales, que me parece que son los más castigados hoy”, analizó Totero.