Foro de Inversiones: Julio Totero dijo que la reforma laboral les baja un 1% el precio del producto

“Creo que Mendoza viene haciendo un buen trabajo en ese sentido”, resaltó y estimó que habrá “muchas oportunidades que se van a ir descubriendo con el transcurso de las exposiciones y las rondas de negocios”.
Preocupación por la caída de demanda
Ayer, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió los resultados de su encuesta de enero, que reflejó que el Monitor de Desempeño Industrial -que anticipa la evolución de la actividad del sector- tuvo una caída de 7,5 puntos porcentuales frente al relevamiento de diciembre y una baja de 5,6 puntos en la comparación interanual.
Consultado sobre esto, el dirigente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) reconoció que los datos son preocupantes. “Porque hoy estamos hablando de que más del 50% de las empresas en Argentina están con problemas de demanda”, señaló y resaltó que hay que resolver esto, fundamentalmente por las pymes, que son las principales generadoras de empleo.
En esta línea, evaluó que es importante avanzar en el tema impositivo, para que esas empresas se recuperen, de modo de evitar que el 50% que hoy no tiene dificultades, empiece a tenerlas. “Para esto, las inversiones son fundamentales. Y, en Mendoza, el desarrollo de la minería; en la Argentina, el desarrollo de la minería y de Vaca Muerta; y, obviamente, potenciar a los sectores agrícolas industriales, que me parece que son los más castigados hoy”, analizó Totero.
El dirigente industrial consideró que la reforma laboral no va a resolver esta situación porque no va a impactar en la demanda. Sí, en cambio, otorga certezas para tomar empleo, pero que la reducción de costos por esta modernización de la normativa que regula el trabajo es poco significativa y no aporta competitividad.
“Los cálculos que nosotros tenemos es que el impacto de la reforma laboral no llegaría al 1% del valor de nuestro producto final”, precisó. “Así que creo que hay muchas otras cosas por hacer, sobre todo con las inversiones, como es el foco de este foro. Ahí me parece que es donde está la clave”, cerró.