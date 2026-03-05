Foro de Inversiones: Rubén David anticipó mejoras en el consumo

5 de marzo de 2026 - 11:49

El gerente del mayorista Oscar David estuvo en el Foro de Inversiones y dio su mirada sobre los precios, el financiamiento y el consumo.

El gerente del mayorista Oscar David, Rubén David, estuvo en los pasillos del Foro de Inversiones & Negocios organizado por el CEM y el Gobierno de Mendoza comentó que el escenario económico muestra señales de mayor previsibilidad. Desde su punto de vista, se comienza a ver perspectivas moderadamente positivas para el inicio del año. “Se observa una leve mejora en los precios relativos y un nivel de recuperación del consumo alimentario más allá de que es mínimo y todavía hay inflación limitaciones estructurales”, subrayó el empresario.

El referente del sector mayorista explicó que hacia fines del año pasado se habría alcanzado un piso en la caída del consumo. “Creemos que sobre finales del año pasado se tocó fondo y a partir de noviembre empezamos a ver una reversión muy pequeña, números chicos pero positivos”, señaló. El empresario destacó que se estabilizó la relación entre productos nacionales e importados, lo que ayuda a ordenar la oferta y las estrategias comerciales dentro del mercado.

Reforma laboral y financiamiento

En cuanto al posible impacto de una reforma laboral, David sostuvo que cualquier actualización normativa que refleje la realidad puede ser positiva, aunque advirtió que no será suficiente por sí sola para impulsar el empleo. “Modernizar leyes que quedaron antiguas siempre es bueno, pero si las empresas no tienen actividad económica ni mercados donde vender, ninguna ley por sí sola alcanza para generar trabajo”, indicó.

Desde su perspectiva, existe esperanza en la reactivación productiva y en la apertura de nuevos mercados. “Nos toca a los empresarios seguir trabajando, ocupar la capacidad ociosa de las fábricas y mejorar los números, mientras que el Estado tiene que ayudar a abrir mercados”, afirmó.

El punto crítico señalado por el sector del consumo es la falta de financiamiento. Durante años, muchas empresas quedaron rezagadas en inversión tecnológica e infraestructura justamente por la ausencia de crédito accesible. “Sin financiamiento tenés que generar la rentabilidad primero y recién después invertir, sin saber si esa inversión va a funcionar. El crédito te permite actualizarte y pagarlo con el trabajo”, reflexionó.

Agregó que el financiamiento es una de las “patas” que aún le falta al esquema económico para potenciar la competitividad de la industria local. Para Rubén David, la disponibilidad de préstamos productivos dependerá en gran medida de la consolidación macroeconómica. “Para que haya crédito el país tiene que estar sólido y la inflación debe seguir bajando. Si eso sucede, el dinero va a estar no solo para el consumo, sino también para las industrias”, subrayó el empresario.

