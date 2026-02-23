Bajo el lema del crecimiento, se viene otra edición Foro de Inversiones & Negocios

El Foro de Inversiones & Negocios Mendoza , organizado conjuntamente por el Gobierno de Mendoza , el Ministerio de Producción y el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ) , se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Con una convocatoria que se supera año tras año, el evento reafirma su posición como el espacio predilecto para que inversores y empresarios exploren el potencial productivo de la región.

Bajo la consigna “Nuevo tiempo para confiar y crecer” , la séptima edición tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza . El encuentro combinará formatos que ya han probado su efectividad con propuestas innovadoras, todo con el objetivo central de captar nuevos capitales para la provincia. En este marco, Martín Clément, presidente del CEM, destacó la importancia simbólica del nombre elegido para esta edición.

El referente del sector empresario agregó: “Debemos tener confianza en nuestra capacidad para emprender grandes proyectos, algo que los mendocinos hemos demostrado a lo largo de nuestra historia”, afirmó. Para Clément, el Foro es una prueba tangible de la armonía entre el sector público y el privado, una alianza que considera vital para el futuro. El presidente del CEM también señaló que en el actual escenario nacional, la provincia ofrece una visión de futuro necesaria para la toma de decisiones financieras.

Desde el ámbito gubernamental, el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo , enfatizó que el trabajo del Foro no se agota en las dos jornadas de reuniones. Según el funcionario, los resultados se gestionan y profundizan durante todo el año para materializar las líneas de acción surgidas en el evento. “Las actividades están diseñadas para exhibir las oportunidades concretas que ofrece Mendoza”, explicó Marengo.

Ambos referentes destacaron que el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia funciona como un catalizador fundamental dada la masiva llegada de visitantes nacionales y extranjeros, lo que convierte a la provincia en un escaparate global para el desarrollo y la inversión.

La agenda de jueves y viernes

Entre las novedades que ya se pueden anticipar para la edición 2026 del Foro de Inversiones & Negocios, se puede destacar la tradicional disertación entre el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y el presidente del CEM. Esta se realizará al mediodía de la primera jornada, en el salón central. El eje temático girará en torno a la contextualización económica de las inversiones y los negocios en la provincia.

También el primer día, se realizarán las conferencias “El presente y el futuro del negocio del vino por Javier Merino”, de Banco Supervielle; “La mente que impulsa decisiones extraordinarias. Neurociencia, emociones y cambio, por Estanislao Bachrach”, de Banco Macro; y “Perspectivas 2026. Entre la macro que ordena y la micro que invierte”, por Alejo Costa de Max Capital, y Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, entre otras.

Además, el jueves se desarrollarán las Mesas de Inversión y Negocios de Desarrollo de Software y Servicios de Alta Tecnología, Logística, Petróleo y Salud y Health Tech. Durante la tarde habrá disertaciones con foco en temáticas diversas: energía nuclear, minería, finanzas, energía y reforma laboral; entre otras.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 11.24.15

Durante el viernes, por otra parte, continuarán las mesas, reuniones B2B entre privados y reuniones entre funcionarios provinciales y posibles inversores nacionales e internacionales. En las primeras habrá espacio para: Industria Aeronáutica y Aeroespacial, Minería, Real Estate y Construcción Sostenible, Agrifood Tech, Energías, Ganadería y Turismo y Gastronomía. A esto se sumará un espacio especial de conexión entre inversores y empresas jóvenes de Mendoza.

Entre las conferencias de la segunda jornada, se puede destacar la que se realizará sobre “Argentina 2026: un año de decisiones y oportunidades. Macroeconomía, tasas de interés, el dólar y carteras”, por Rodrigo de Benítez de Grupo ST. A las 11, en tanto, será el turno de “Invertir con visión: el desafío financiero a largo plazo”, con Elena Alonso de Emerald Capital.

Posteriormente, este último día, también estará el Panel Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal con Ulpiano Suárez (intendente de la Ciudad), Fernando Vargas (BID), Gustavo Rivarola (asesor del CEM), Rodrigo González (economista) y Gala Díaz Langou y David Groisman (CIPECC).

Para más información e inscripciones: https://foroinversionesmendoza.com/