El Movimiento pyme en alerta por la baja atención a la microeconomía

El Monapy (Movimiento Nacional Pyme) se reunió el pasado fin de semana en San Rafael con el objetivo de debatir y acercar soluciones a la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas . El encuentro favoreció el diálogo y la puesta de objetivos en el largo plazo al tiempo que no se dejó de lado la compleja situación por la que hoy pasa el sector pyme en sus distintos ámbitos.

Con seis años de existencia, Monapy se consolidó como un espacio federal de pensamiento empresario que reúne a más de 30.000 empresas a través de unas 60 mesas distribuidas en todo el país . A diferencia de otras entidades, no cobra cuotas ni responde a estructuras corporativas tradicionales por lo que su eje es la generación de ideas, diagnósticos y propuestas desde la experiencia directa del sector productivo.

Entre otros los objetivos logrados se encuentran los de visibilizar el universo pyme así como poner en números lo que implica este entramado empresarial de todos los rubros y en todas las regiones del país. Las cifras respaldan esa afirmación ya que según Alejandro Bestani, presidente de Monapy , recordó que las pequeñas y medianas empresas generan cerca del 80% del empleo nacional y cerca del 50% del PBI .

“Sin embargo, siguen sin ocupar un lugar central en el diseño de políticas públicas”, observó Bestani. En esta línea, Mauricio Badaloni , quien forma parte del Movimiento desde hace tres años y estuvo presente en el encuentro de San Rafael, destacó que uno de los objetivos clave de Monapy es promover la llamada Ley Pyme . “Buscamos trabajar en una política económica que acompañe el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa”, dijo Badaloni .

Agregó que Monapy tiene relevancia propia y es fuente de consulta en el Congreso y en los distintos sectores públicos. Es que la Ley Pyme nació en el contexto de un movimiento que decidió hacer foco en las problemáticas comunes de las empresas pequeñas y medianas del país. Al tener un diagnóstico y unan solución con formato de ley, se buscó acercar el proyecto a los legisladores y funcionarios nacionales de todos los gobiernos.

“Si bien la mayoría nos apoya, esto no se ha traducido en hechos concretos”, observó Bestani quien también preside la empresa conservera Inca. La situación no desespera a los participantes de Monapy que, por otra parte, buscan otros modos de llegar al sector de decisiones.

Dado que por el momento, el sector público está enterado del proyecto, pero no ha avanzado en acciones concretas, los miembros de Monapy buscan convertirse en actores concretos en la toma de decisiones. “Por eso apoyamos el ingreso de los empresarios a la política ya que son modos de cambiar la realidad”, subrayó Bestani quien alabó el modelo mendocino con relación al mutuo apoyo público-privado.

Las pymes en alerta

El presidente del Movimiento relató que en la reunión realizada el fin de semana en nuestra provincia también se habló del momento actual. Así, una de las señales de alerta en función de la coyuntura fue que el debate económico argentino continúa dominado por variables macroeconómicas. Motivo por el cual la microeconomía —donde operan las pymes- sigue relegada más allá de que son el núcleo productivo que sostiene el empleo y buena parte de la actividad.

“La micro no aparece en el mapa de interés actual y creemos que la economía es la sumatoria de las partes”, advirtió Bestani para quien no se puede mejorar la macro sin tener en cuenta la variable micro. “Esta área está suela y como al azar, con condiciones espantosas en un sistema financiero depredador que no tiene la mirada puesta en el desarrollo”, ejemplificó el referente de Monapy. A esto se suma un esquema impositivo “asfixiante” y poco orientado al crecimiento.

Bestani explicó que para consolidar cualquier proyecto económico es clave interceder en la economía real. Por este motivo, reflexionó, si el Gobierno no puede atender la micro al menos debería trabajar en los problemas identificados como comunes a las pymes en todo el país: Alta carga impositiva, especialmente sobre el salario y la “industria del juicio” laboral, falta crónica de financiamiento y ausencia de una representación unificada que visibilice al sector; entre otros.

Ante la falta de respuestas y el análisis de la problemática, Monapy avanzó en la elaboración de un proyecto propio vía “Ley Pyme”: una ley de más de 50 artículos que aborda cada uno de estas situaciones s con propuestas concretas que no solo tiene en cuenta a las pymes sino a todo el entramado federal con sus particularidades y diferencias.

En este contexto, el movimiento reconoce un giro estratégico: la necesidad de involucrarse en la política y en donde referentes vinculados a Mendoza muestran el camino. “Mendoza posee un empresariado con fuerte arraigo, compromiso y capacidad de supervivencia que hoy se observa como modelo en otras provincias”, subrayó Bestani. Crear y consolidar una agenda desde el interior y con mirada federal también son objetivos del Movimiento pyme nacional que busca revertir los niveles de pobreza así como generar empleo genuino.