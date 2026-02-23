Genneia inauguró el parque solar Anchoris y suma capacidad en Cuyo

Genneia inauguró el Parque Solar Anchoris, una obra que amplía la capacidad de generación renovable en Mendoza . Según explicaron a la con la entrada en funcionamiento de este parque, la empresa alcanza 630 megavatios operados en la región. La empresa ya lleva invertidos 2.000 millones de dólares en todo el país.

Durante la ceremonia, el CEO de Genneia, Bernardo Andrés, destacó el trabajo conjunto que hizo posible el proyecto. En un mensaje con fuerte tono institucional, subrayó que la concreción de Anchoris fue el resultado de “esfuerzos de ingeniería, de innovación” y de la articulación sostenida con contratistas, equipos técnicos y actores locales. También agradeció el vínculo construido con la comunidad y el municipio de Luján de Cuyo , al que definió como clave para el desarrollo de la obra.

“Para Mendoza es un ejemplo de cómo mirar la transición energética destrabando otras oportunidades”, expresó Andrés. En su discurso, vinculó el avance de las energías renovables con debates estratégicos para la provincia, como la infraestructura de transmisión y el desarrollo minero. En ese marco, valoró el “compromiso político” de la gestión provincial y señaló que Anchoris representa uno de los casos en los que Genneia busca integrarse al ecosistema productivo regional.

El ejecutivo enfatizó además el impacto operativo de la compañía en Cuyo. Indicó que actualmente Genneia abastece a 80 clientes que recibirán energía desde sus parques en Mendoza y remarcó que, con la entrada en funcionamiento de Anchoris, la empresa alcanza 630 megavatios operados en la región. “Con San Rafael, que estamos terminando, y San Juan Sur, vamos a llegar a 800 megavatios en Cuyo”, afirmó.

Andrés repasó también la trayectoria de inversión de la firma. Señaló que desde 2016 Genneia construyó 1.700 megavatios renovables en el país, con desembolsos acumulados superiores a los US$ 2.000 millones en menos de una década. En esa línea, sostuvo que la compañía mantiene su liderazgo en el mercado eólico y que ahora se posiciona como actor central en el segmento solar.

En otro tramo de su intervención, el CEO remarcó la dimensión humana detrás del proyecto. Reconoció el trabajo de los equipos de prospección, desarrollo, ingeniería, proyectos y operaciones, y destacó que muchas decisiones se toman “mucho tiempo antes de tener información perfecta”, en alusión a la complejidad técnica y financiera de este tipo de desarrollos. También agradeció la confianza de los accionistas y el acompañamiento institucional de la provincia.

“Estamos muy orgullosos de que Anchoris pueda ser ahora y en el largo plazo un ejemplo de convivencia con nuestra comunidad”, señaló Andrés. Y concluyó con una definición que sintetizó el espíritu del evento: “El futuro empezó. La energía solar es una realidad en Mendoza: es eficiente, es sustentable. Cuenten con nosotros”.

Impacto energético y ambiental

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo puso el foco en la magnitud de la inversión y en los beneficios estructurales del parque. El mandatario precisó que el proyecto implicó una inversión de USD 160 millones y aporta 180 megavatios de capacidad instalada. Además, detalló que la infraestructura cuenta con 360.000 paneles bifaciales.

Según explicó Cornejo, el parque permitirá abastecer el equivalente al consumo de 125.000 hogares y evitará la emisión de aproximadamente 220.000 toneladas de CO por año. En ese sentido, sostuvo que la obra no solo amplía la matriz energética limpia de Mendoza, sino que también fortalece su perfil productivo. De manera indirecta, afirmó, contribuirá a que las industrias tradicionales y las nuevas actividades que la provincia busca desarrollar operen bajo parámetros de mayor sustentabilidad.

El gobernador destacó asimismo el impacto en el empleo. Señaló que durante la etapa de construcción el proyecto generó alrededor de 350 puestos de trabajo, en su mayoría cubiertos por mano de obra mendocina.

Mendoza y el crecimiento solar

En su análisis del contexto energético provincial, Cornejo repasó el mapa actual de parques solares en operación o en desarrollo. Mencionó Malargüe I (90 MW), San Rafael I (200 MW), Santa Rosa (5 MW), El Quemado en Las Heras (305 MW proyectados, con 200 MW ya operativos), PASIP en San Martín (1,2 MW), Santa Rosa I y II (10 MW).

Además, adelantó que avanzan iniciativas estratégicas que ampliarán la capacidad instalada hacia el final de la década. Entre ellas, destacó Mendoza Sur Diamante, también impulsado por Genneia, con 345 megavatios adicionales y puesta en marcha prevista para 2029 “si todo sale bien”.

Cornejo subrayó que este conjunto de proyectos responde a un “plan sistemático público-privado” y remarcó la importancia de la continuidad política, técnica y macroeconómica para sostener inversiones de largo plazo. En ese marco, vinculó el desarrollo energético con otros desafíos estructurales de Mendoza, como la declinación del petróleo convencional, la exploración de recursos no convencionales, el impulso a la minería y la necesidad de mantener competitividad en sectores tradicionales como la vitivinicultura.

“La energía es vital para desarrollar la economía, y la energía limpia es el mandato de nuestra sociedad”, afirmó el gobernador.