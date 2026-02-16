Parque solar: exitosa colocación de ON de Minas Argentinas

Minas Argentinas S.A. salió al mercado de capitales y colocó obligaciones negociables en dólares por US$ 3.605.071 para financiar parcialmente la construcción del Parque Solar Calicanto, en San Luis . Se trata de la primera emisión de deuda de la compañía bajo la órbita de Aisa Group, el holding canadiense que la adquirió en 2023.

La licitación pública de las Obligaciones Negociables Clase 1 se completó con una tasa del 8% anual y tendrá fecha de emisión y liquidación el próximo 19 de febrero de 2026. El instrumento, con vencimiento a 12 meses, fue estructurado por Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU y está denominado y pagadero en dólares estadounidenses.

Según explicó Gabriel Corvo, gerente general de la compañía, la operación marca un punto de inflexión en la nueva etapa de la empresa. “Este es un nuevo paso en la etapa de crecimiento y consolidación de Minas Argentinas S.A. Luego de un proceso de reactivación y fortalecimiento institucional impulsado por Aisa Group, hoy la compañía se encuentra en una posición sólida para encarar sus próximos desafíos y seguir generando valor para la industria y la región”, afirmó.

El ejecutivo subrayó que la recuperación del dinamismo productivo y un rumbo basado en “eficiencia, previsibilidad y compromiso” también se ve reflejado en la respuesta del mercado financiero.

El Parque Solar Calicanto se emplaza en un terreno de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, provincia de San Luis.

Desde el área financiera, Nicolás Bareta destacó el interés que despertó la emisión. “Para la compañía, esta primera experiencia en el mercado de capitales representa mucho más que una operación financiera: es un paso en la construcción de una relación de largo plazo con inversores que reconocen nuestra estabilidad, nuestra calificación y la evolución que hemos logrado en estos años”, señaló.

Bareta remarcó que más de 160 inversores participaron de la colocación y que la tasa del 8% “representa un rendimiento atractivo que refleja adecuadamente nuestra calificación A+ (arg) por parte de FIX SCR”.

Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a cubrir costos de insumos vinculados a la ejecución del parque fotovoltaico, que ya muestra avances significativos en obra y equipamiento.

Parque Solar Calicanto: 51 MWp y energía para 80.000 hogares

El Parque Solar Calicanto se emplaza en un terreno de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano, provincia de San Luis. Tendrá una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, volumen suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

El proyecto implica una inversión total de US$ 36,8 millones, de los cuales ya se ejecutaron más de US$ 10,5 millones. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará a través de dos líneas subterráneas de 33 kV y la construcción de un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

En términos operativos, ya se avanzó en la compra de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras, sistemas de seguimiento (trackers), inversores y equipamiento eléctrico y de monitoreo. Parte de estos insumos ya comenzó a llegar al predio y el montaje se iniciará en marzo próximo.

La finalización de las obras está prevista para diciembre de 2026, con entrada en operación antes de fin de año. Además, más del 50% de la producción futura del parque ya cuenta con acuerdos de venta, lo que reduce el riesgo comercial del emprendimiento.