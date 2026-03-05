Foro de Inversiones: Para Sofía Pescarmona, la etapa inicial en la minería es determinante

La empresaria participó del Foro y dio su mirada sobre lo que sucederá con la minería y de por qué es un momento clave para invertir.

La empresaria Sofía Pescarmona estuvo en el Foro de Inversiones & Negocios en donde será parte de un panel relacionado con la minería. En representación de Andean Metals Found, compartió espacio con Osvaldo Urzúa, Director Karungen, Guadalupe López Arce, Geóloga Impulsa Mendoza, Ignacio Nantes, Socio TCA Tanoira Cassagne, Tomás Trusso, Socio TCA Tanoira Cassagne.

El panel “De la geología al capital: por qué hoy Mendoza es una oportunidad de inversión” buscará mostrar las posibilidades que hoy posee la provincia en el sector minero. En este marco, Sofía Pescarmona, explicó que se encuentran armando un fondo para financiar la prospección y exploración en la primera etapa de la minería.

Se trata de un servicio estratégico en la actualidad debido a que la provincia se encuentra en esa etapa en la mayoría de sus proyectos con excepción de PSJ Cobre Mendocino. La Legislatura de Mendoza le dio luz verde a más de 50 proyectos de exploración en el Distrito Minero Malargüe.

En este marco, el objetivo es poder apoyar y financiara a los emprendimientos tecnológicos para la industria minera y petrolera. “Creemos que esta primera etapa en donde la minería está en un estadio incipiente requiere de mucha inversión y análisis geológico”, subrayó la empresaria. Agregó que debido a este motivo a la importancia de salir al campo para poder explorar, el financiamiento será clave para el desarrollo de la minería.

En el marco del Foro de Inversiones & Negocios del CEM, la minería fue uno de los temas que más expectativa generó entre los pasillos del hotel Hilton en donde dio inicio el evento. Al mediodía se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, lo que genera expectativas entre los empresarios.