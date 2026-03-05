Midieron las aerolíneas más puntuales del país: la mejor y la que peor desempeño logró

Un relevamiento sobre la puntualidad de las aerolíneas que operan en la Argentina mostró un leve deterioro en el desempeño general del mercado , acompañado por un aumento en la tasa de cancelaciones durante la última temporada de verano (entre el 1° de enero y el 28 de febrero).

Según un informe de la consultora Adventus , la puntualidad promedio del sistema se ubicó en 77,79 %, por debajo del 79,24% registrado en el verano de 2025. En paralelo, las cancelaciones crecieron hasta el 3,33% , frente al 2,12% del mismo período del año anterior.

El estudio releva la performance de 41 aerolíneas que operan vuelos regulares en el país, tomando información publicada por los aeropuertos concesionados por Aeropuertos Argentina, London Supply y terminales bajo gestión estatal. El informe considera puntual a un vuelo que arriba dentro de los 15 minutos de la hora programada.

La puntualidad es un aspecto clave en el mercado aéreo comercial

Para los pasajeros, la puntualidad se consolida como un indicador clave de confiabilidad al momento de elegir una aerolínea. Así como el precio del pasaje, las conexiones o la duración del viaje influyen en la decisión, también empieza a pesar la reputación operativa de cada compañía y su capacidad para cumplir con los horarios programados

Entre las compañías de cabotaje, la más regular fue JetSMART , que alcanzó 85,78 % de puntualidad, consolidándose como la aerolínea más confiable del mercado doméstico. Además, registró una mejora interanual de 7,77 puntos porcentuales respecto del verano anterior.

JetSmart-0828.jpg JetSMART, la aerolínea más puntual (Adventus) JetSMART

En segundo lugar quedó Aerolíneas Argentinas, con 81,03%, aunque la compañía de bandera mostró un retroceso de 8,39 puntos frente a la temporada de 2025.

En el caso de Flybondi, la puntualidad fue de 57,40%. Si bien la cifra representa una mejora de 16,83 puntos porcentuales respecto del verano anterior, sigue siendo uno de los registros más bajos del mercado.

Avión Flybondi Flybondi mejoró su índice de puntualidad, pero no le alcanzó para pasar el 60%

Este verano hubo paro el 19 de febrero, pero igualmente la marca de enero, sin contar los efectos de una jornada con medida de fuerza, dio 78,86%.

En los vuelos internacionales que conectan con la Argentina, el ranking de mejores aerolíneas fue liderado por British Airways, con un índice de puntualidad de 96,55%. Detrás se ubicaron Sky Airline y China Eastern, que también mostraron niveles de cumplimiento muy elevados.

Las aerolíneas más impuntuales en Argentina

En el otro extremo del ranking aparecieron aerolíneas con mayores problemas operativos. Las menos puntuales fueron Boliviana de Aviación, Arajet y Flybondi.

El informe destaca un fenómeno de “repitencia”: compañías que registraron demoras en 2025 volvieron a mostrar dificultades este verano. Es el caso de Boliviana de Aviación y Flybondi. Al mismo tiempo, aquellas que habían tenido buen desempeño en el período anterior —como Air Europa— mantuvieron su nivel de confiabilidad.

Como ya se mencionó, Flybondi, que en los últimos meses ha sido noticia por constantes reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, alcanzó una puntualidad de 57,40% en el último verano 2026.

Las aerolíneas más confiables

Al mismo tiempo, las que resultaron más confiables en 2025, también los fueron este verano, como Air Europa ("consistencia operativa") y Aeroméxico ("gestión de contingencias eficiente y una regularidad casi perfecta").