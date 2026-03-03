3 de marzo de 2026 - 16:17

Detuvieron a un hombre por estafar a Aerolíneas Argentinas por casi US$ 500 mil con el programa de millas

El acusado manipulaba el programa AR Plus para obtener millones de millas pagando montos ínfimos en pesos.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La investigación, que se originó tras la detección de anomalías sistémicas en el programa de fidelización AR Plus, culminó este martes con el allanamiento de un domicilio particular y la detención del principal sospechoso, identificado como Juan Ignacio Veltri.

La maniobra técnica, ejecutada sobre el sistema de adquisición de millas, consistía en la alteración de parámetros informáticos para modificar de manera indebida tanto el monto final a pagar como la cantidad de millas acreditadas. Según la hipótesis fiscal, este esquema permitió comprar millas a valores muy inferiores a los reales entre diciembre de 2023 y enero de 2025.

La magnitud del fraude es considerable: se le atribuye a Veltri la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas. Esta cifra representa un perjuicio estimado para la empresa de aproximadamente 493.800 dólares, una suma alarmante si se contrasta con el monto que el sospechoso efectivamente abonó: apenas 205.680 pesos.

Ante la evidencia del ataque, la compañía aérea activó protocolos de contingencia que incluyeron la anulación de transacciones, el bloqueo de cuentas y la invalidación de pasajes ya emitidos. Asimismo, los titulares de las cuentas implicadas fueron incluidos en la WatchList, el listado de pasajeros no habilitados para volar.

La investigación sugiere que las millas no eran para uso personal exclusivo, sino que formaban parte de un esquema planificado con destinos frecuentes como Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal Nro. 7, a cargo del Juez Sebastián Casanello, y la Fiscalía Federal Nro. 9, liderada por el fiscal Guillermo Marijuan. En el operativo de detención colaboró la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, logrando el secuestro de elementos informáticos clave para las pericias.

La Justicia mantiene bajo la lupa a otras cincuenta personas para determinar si actuaron como coautores, partícipes o beneficiarios de la maniobra. No se descartan nuevas imputaciones por defraudación contra la administración pública, vulneración de sistemas informáticos y posibles delitos de lavado de dinero.

