Aerolíneas Argentinas, con superávit por segundo año consecutivo: no pidió fondos al Tesoro

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado obtenido en 2024, cuando había alcanzado los USD 56,6 millones. Así, la compañía estatal encadenó su segundo saldo positivo consecutivo tras 16 años de déficit.

Con una facturación superior a los USD 2.200 millones, desde la empresa remarcaron que es la primera vez desde su reestatización en 2008 que no requirió transferencias del Tesoro Nacional para sostener su operación.

En 2024, en cambio, la aerolínea había solicitado alrededor de USD 60 millones para financiar dos planes de retiros voluntarios implementados en el marco del proceso de ajuste encarado por la nueva gestión.

Según informaron, el directorio ya comunicó al Ministerio de Economía que en 2026 tampoco prevé pedir asistencia estatal.

Entre 2008 y 2023, la empresa registró un rojo operativo promedio de USD 400 millones anuales a nivel EBIT y demandó al Estado más de USD 8.000 millones en aportes acumulados. En 2012, el déficit superó los USD 900 millones, en épocas al mando de La Cámpora.

El cambio de tendencia se consolidó en los últimos dos ejercicios, en un contexto de recorte de gastos y reconfiguración de la estructura operativa desde el cambio en la gestión de Javier Milei.

Resultados operativos y financieros de la aerolínea de bandera

El informe anual detalla que durante 2025 la compañía voló la misma cantidad de horas que el año anterior, con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios. En ese marco, transportó 35.016 pasajeros por día, lo que totalizó 12.781.016 personas en todo el año.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%, al pasar de USD 341,9 millones en diciembre de 2023 a USD 207,4 millones en el mismo mes de 2025, como parte de una estrategia de saneamiento de balances.

Fabián Lombardo, presidente y CEO de la compañía, aseguró que los resultados “afianzan la dirección adoptada en los últimos dos años, con foco en la reducción de costos y la maximización de la rentabilidad”, y sostuvo que la empresa demostró que puede competir en igualdad de condiciones dentro de la industria, manteniendo estándares de seguridad y calidad de servicio.

Los recortes más significativos se aplicaron en 2024. La empresa canceló rutas consideradas no rentables, redujo un 13% su plantilla de personal y eliminó 85 cargos jerárquicos, entre ellos ocho direcciones, 20 gerencias y otras 57 posiciones de distintas categorías.