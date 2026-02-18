Aerolíneas Argentinas y otras compañías alteran su operación por el paro: hay cientos de vuelos cancelados

Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de 255 vuelos en toda su red como consecuencia del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. La medida impactará en más de 31.000 pasajeros y generará una pérdida económica estimada en USD 3 millones .

Del total de cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje , con aproximadamente 25.000 pasajeros afectados; 32 a vuelos regionales , que alcanzan a cerca de 5.000 personas; y 4 a servicios internacionales , con alrededor de 1.000 pasajeros impactados, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la compañía adelantaron que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida de fuerza por la jornada no trabajada . Además, informaron que se adoptaron acciones para mitigar el impacto mediante reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

Debido a las medidas de fuerza gremiales ajenas a la compañía, para el día jueves 19 de febrero, nuestra operación tuvo que ser modificada. pic.twitter.com/0ctjI6Bsxs

“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, señalaron en un comunicado oficial.

La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos programados verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico declarado en la reserva o consultar con su agencia de viajes . También están disponibles los canales de autogestión en la aplicación oficial y en su sitio web.

Otras aerolíneas afectadas

El grupo LATAM Airlines Group informó que alterará su operación desde y hacia Argentina debido al paro y a la adhesión de los gremios vinculados a Intercargo, empresa que presta servicios de rampa en los aeropuertos del país. La compañía indicó que algunos vuelos podrían operar con modificaciones de horario o fecha y ofreció cambios sin costo o devolución dentro de la vigencia del ticket.

Por su parte, JetSMART confirmó la cancelación de 96 vuelos domésticos e internacionales previstos para el 19 de febrero, lo que afectará a más de 17.000 pasajeros. La empresa permitirá cambios de fecha sin costo adicional hasta el 15 de marzo de 2026 a través de sus canales digitales.