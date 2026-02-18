Cielo nublado y fuertes vientos este jueves en Mendoza: cuál será la máxima y la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El viernes, vuelven las tormentas severas. Los detalles.

Este jueves en Mendoza se anticipa nubosidad variable y vientos muy fuertes, además de inestabilidad hacia la noche. Para el viernes aseguran que caerá agua severamente, por lo que recomiendan tomar precaución. Aquí el detalle del pronóstico del tiempo.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una jornada con nubosidad variable y fuertes vientos, además de inestabilidad. La máxima será de 31°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones a partir de la tarde.