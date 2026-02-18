Cielo nublado y fuertes vientos este jueves en Mendoza: cuál será la máxima y la mínima

Este jueves en Mendoza se anticipa nubosidad variable y vientos muy fuertes, además de inestabilidad hacia la noche. Para el viernes aseguran que caerá agua severamente, por lo que recomiendan tomar precaución. Aquí el detalle del pronóstico del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una jornada con nubosidad variable y fuertes vientos, además de inestabilidad. La máxima será de 31°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones a partir de la tarde.
Viernes: así estará el tiempo
El viernes 20 de febrero bajará un poco la máxima. De esta forma, el día se mantendrá nublado con tormentas de intensidad moderada a severa y vientos fuertes hacia la noche. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 19°C. Según anticipan, mantienen las precipitaciones en la cordillera.