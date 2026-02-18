Omar Alejandro Contreras: "El ciclismo se forja en lo duro"

El entrenador del Seleccionado Nacional de Ruta se refirió al presente de la disciplina, en el marco de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Un referente del ambiente del ciclismo mendocino y nacional como lo es Omar Alejandro Contreras, entrenador del Seleccionado Nacional de Ruta, analizó el presente de la competencia que organiza la Asociación Ciclista Mendocina, el valor de los recorridos exigentes y la necesidad de mayor apoyo privado para fortalecer la disciplina.

En el marco de la competencia que se está disputando, la Vuelta Ciclística de Mendoza, una voz con experiencia en el ambiente del ciclismo destacó el valor de los recorridos exigentes y remarcó que las condiciones duras son parte esencial en la formación de grandes corredores. Además, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento del sector empresario para impulsar el crecimiento de la actividad.

Según explicó Omar, el hijo del recordado Ernesto Contreras, el Cóndor de América, el trazado actual presenta características mayormente planas, sin grandes subidas ni alturas, lo que favorece a perfiles de rodadores completos y velocistas.

Al referirse al regreso a este tipo de circuitos, como el ascenso a La Cruz del Paramillo, Omar aseguró que, aunque muchas veces se cuestiona el estado de los caminos, históricamente nunca fueron sencillos y justamente allí se forjaron los grandes nombres del ciclismo. “Los héroes se forman en lo duro, en lo difícil. No importa si se gana o se pierde: la huella queda igual”, expresó, comparando el esfuerzo deportivo con verdaderas gestas personales y colectivas.

También recordó que en otras épocas el material tampoco era perfecto y, sin embargo, los ciclistas competían en condiciones complejas. En ese sentido, sostuvo que quien busca dejar una marca en este deporte debe atravesar escenarios exigentes. “Se puede mejorar, claro, pero lo transitado es experiencia ganada”, resumió.