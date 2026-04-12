Se retiró a los 26, se convirtió en entrenadora y hoy es la primera mujer en dirigir en la Bundesliga

Tras el despido de Steffen Baumgart, Marie-Louise Eta asume el mando de los "Hierros" para disputar las últimas cinco fechas del torneo alemán.

Unión Berlín sacudió el mundo del fútbol al nombrar a Marie-Louise Eta como su entrenadora principal para el cierre de la temporada en la Bundesliga. Tras la salida de Steffen Baumgart por malos resultados, la exjugadora alemana de 34 años asume el desafío histórico de asegurar la permanencia del equipo capitalino en la máxima categoría.

La derrota por 3-1 frente al Heidenheim (18°) este último sábado marcó el fin del ciclo de Baumgart en la institución. Ante la urgencia de resultados, la dirigencia tomó una medida revolucionaria que rompe con décadas de tradición en las cinco ligas más importantes del continente europeo.

image Quién es Marie-Louise Eta, la mujer que dirigirá por primera vez a un equipo masculino de las ligas más importantes de Europa Marie-Louise Eta no es una desconocida en el club. A sus 34 años, ya contaba con una trayectoria sólida dentro de la estructura técnica de la institución. En 2023, se convirtió en la primera mujer asistente en la Bundesliga y la Champions League, trabajando codo a codo con Marco Grote. Su conocimiento del plantel actual fue determinante para su elección.

El gran objetivo de Eta en estas cinco fechas finales será evitar que el equipo pierda la categoría. Actualmente, siete puntos separan al Unión Berlín de los puestos de promoción, con quince unidades todavía en juego. La presión es máxima, pero la entrenadora cuenta con una experiencia de vida dedicada íntegramente al deporte de alto rendimiento.

image Antes de pasar a los bancos de suplentes, Eta tuvo una destacada carrera como futbolista profesional. Defendió las camisetas del Turbine Potsdam, Hamburgo, Cloppenburg y Werder Bremen, llegando incluso a representar a las juveniles de la Selección de Alemania. Se retiró joven, a los 26 años, para volcarse de inmediato a la formación técnica.