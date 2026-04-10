10 de abril de 2026 - 12:56

Leyenda del fútbol mendocino necesita recaudar 50.000 dólares para el tratamiento de su hijo con discapacidad

Pedro Rafael se hizo viral por su pasión por Godoy Cruz. Ahora, su familia, encabezada por "Perico" Ojeda, inició una cruzada solidaria para costear un costoso tratamiento en México.

Todos por el Chulo: el ídolo de Gimnasia, Pedro Ojeda, busca recaudar 50 mil dólares para el tratamiento de su hijo.&nbsp;

Todos por el "Chulo": el ídolo de Gimnasia, Pedro Ojeda, busca recaudar 50 mil dólares para el tratamiento de su hijo. 

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Perico y Chulo en el predio del Tomba en Coquimbito.

Perico y Chulo en el predio del Tomba en Coquimbito.

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Micaela Ojeda.
Chulo necesita la ayuda de todos para poder costear un costoso tratamiento en México.&nbsp;

"Chulo" necesita la ayuda de todos para poder costear un costoso tratamiento en México. 

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Los Andes | Franco Caro Arenas
Por Franco Caro Arenas

El exjugador e ídolo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Pedro "Perico" Ojeda, y su familia lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos y costear un costoso tratamiento en el exterior para su hijo, Pedro Rafael Ojeda, conocido como "el Chulo" (16), quien se volvió viral por su fanatismo por el Tomba.

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El objetivo es reunir 50.000 dólares para acceder al tratamiento Neurocytonix, que se realiza en Monterrey, México.

Pedro Perico Ojeda
El exfutbolísta

El exfutbolísta "Perico" Ojeda junto a su hijo el "Chulo".

En diálogo con Los Andes, Micaela, hermana de "Chulo", explicó que el joven padece “trastorno en el desarrollo del habla y del lenguaje no especificado, retraso mental moderado y trastorno específico del desarrollo de la función motriz”.

El chulo ojeda junto a su hermana Micaela

"Chulo" junto a su hermana Micaela, quien lo acompaña a todos lados.

El tratamiento al que buscan acceder es el mismo de la película "Los dos hemisferios de Lucca", estrenada en Netflix, que cuenta la historia real de una familia que viaja al exterior en busca de mejorar la calidad de vida de su hijo.

"Nos llena de esperanza poder realizar este tratamiento, pero necesitamos de la ayuda de todos para poder lograrlo ya que es un viaje de aproximadamente 30 días y los gastos son altísimos en dólares. Todo suma", expresó la familia.

Una historia que conmovió en redes

El “Chulo” tiene 16 años y se hizo conocido en redes sociales luego de que su hermana compartiera un video en el que se lo veía alentando a Godoy Cruz al costado de las vías del tren, en las inmediaciones del estadio.

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Aquellas imágenes se viralizaron, conmovió a los hinchas y al propio club, que lo invitó a conocer al plantel y a disfrutar de los partidos en el estadio: "Es loco por el fútbol, por la hinchada, por todo. De chiquito andaba con la camiseta que fuera, la que encontrara se la ponía. Es hincha del Tomba, lo vienen a buscar en el colectivo, va a la hinchada y ve a los jugadores en el entrenamiento", contó Micaela.

Pedro Rafael Ojeda
El

El "Chulo" en el predio en Coquimbito de Godoy Cruz luego de que el club lo invitara.

Actualmente, cursa el secundario en la escuela Artesanos Mendocinos y por la tarde concurre al instituto terapéutico “Creo en Mí” en Luján de Cuyo. Además, juega al básquet en el equipo Mendoza Buxers.

Cómo colaborar con la campaña

La familia necesita recaudar 50.000 dólares para costear el tratamiento y la estadía de 30 días en México. "Estamos juntando cosas para hacer sorteos o eventos. Arrancamos hace poco porque la aprobación del tratamiento nos la dieron el lunes", contó su hermana Micaela a Los Andes.

Para llegar a la meta, la familia comenzó a vender pizzetas y productos dulces caseros. Se piden por encargue al número 2612061860. Incluso tienen planeado recorrer las calles del departamento de Godoy Cruz para pegar folletos sobre la campaña.

Pedro Rafael Ojeda, alias el "Chulo"
La familia Ojeda comenzó a vender pizzetas con el fin de recolectar fondos para costear el tratamiento.

La familia Ojeda comenzó a vender pizzetas con el fin de recolectar fondos para costear el tratamiento.

Además, cuentan con la colaboración de Rami Conti (@el.rincon.del.expreso), quien se sumó a la difusión para amplificar el mensaje mediante un sorteo.

La familia habilitó una cuenta de Instagram (@chuloojeda18) donde iniciaron la campaña. Para quienes deseen realizar donaciones, habilitaron una cuenta bancaria:

  • Alias: elchulito18
  • Titular: Micaela Analía Ojeda
  • Banco Santander
Pedro Rafael Ojeda, alias el "Chulo"
El mensaje que compartió la familia del

El mensaje que compartió la familia del "Chulo", luego de que los aprobaran para el tratamiento Neurocytonix.

Qué es el tratamiento Neurocytonix

El Cytotron es una tecnología médica desarrollada por Rajah Vijay Kumar que utiliza campos electromagnéticos de baja energía para promover la regeneración celular en tejidos dañados. Originalmente pensado para abordar problemas óseos y ciertos tipos de cáncer, su aplicación se expandió hacia el tratamiento de trastornos neurológicos con resultados prometedores en la mejora de funciones motoras y cognitivas.

Este tratamiento se basa en los principios de la medicina regenerativa, un campo que busca activar los mecanismos naturales del cuerpo para reparar y reconstruir tejidos. En el caso del sistema nervioso, el dispositivo emite señales electromagnéticas guiadas por estudios de resonancia magnética para actuar específicamente en las áreas del cerebro afectadas. Esta estimulación neurogénica funcional ayuda a reactivar circuitos neuronales dormidos y promover nuevas conexiones.

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El protocolo consiste en 28 sesiones consecutivas de una hora por día, durante las cuales se aplica una dosis personalizada de radiofrecuencia. Más de 500 personas ya han recibido este tratamiento en el centro NeuroCytonix de Monterrey, México. Investigaciones iniciales mostraron mejoras en niños con parálisis cerebral, y actualmente se está estudiando su eficacia en otras condiciones neurológicas como el autismo, traumatismos craneoencefálicos y secuelas post-COVID.

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