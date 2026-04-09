Ordenaron 10 allanamientos en clubes de fútbol por la causa que apunta a la AFA y Sur Finanzas

La Justicia ordenó allanamientos en al menos diez clubes de fútbol argentino en el marco de la causa que investiga posibles maniobras de fraude y asociación ilícita vinculadas a la AFA y a la firma Sur Finanzas.

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Los operativos fueron dispuestos por el juez Luis Armella y ejecutados por la Policía Federal. Entre las instituciones alcanzadas aparecen Independiente , San Lorenzo , Racing , Temperley, Argentinos Juniors, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Platense, entre otros.

El objetivo de los procedimientos es recolectar documentación relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y otros movimientos financieros ligados a Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo.

La intención de los investigadores es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.

El análisis estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Citación del dueño de Sur Finanzas: vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.