Los Tordos goleó y mantuvo su liderazgo en el Apertura de hockey césped

Los Tordos venció 4-1 a Liceo "B" en partido correspondiente a la Décima fecha del Campeonato Apertura de hockey césped en la rama femenina y se mantuvo como el único líder del certamen. El escolta es Leonardo Murialdo y tercero marcha UN San Juan.

"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

Dolor en el mundo del rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

Con goles de Lucíana Peralta por dos y tantos de Trinidad Perea y Dolores Correa Llano , la Marea Azul y Roja dio cuenta de las Clavitas.

El gol de "LRC" línea "B" fue obra de Julieta Pedrosa .

El escolta sigue siendo un Leonardo Murialdo que está muy firme desde el inicio del torneo. El equipo de Villa Nueva, dirigido por Leo Lorenzo le ganó 3-1 a Banco Mendoza en un partido interesante. Los goles fueron de Ana Reyes, Isabella Spitalieri y María Uzair.

Mientras que para "CPBM" anotó Paz Pringles.

Las chicas de Maristas siguen sumando y en esta ocasión golearon a Peumayén 4 a 0. Los goles de las sanrafaelinas fueron de Flor Vega en dos ocasiones, María Lucero y Lucía Ferreyra.

El que se recuperó con un buen triunfo fue Marista, que dio cuenta de UN Cuyo por 3-1 con goles de Catalina Allamand, Bárbara Jait y Guillermina Grüber. rEl tanto de las Duendecitas fue de María Carretero.

Una igualdad firmaron Liceo "A" y San Juan Rugby porque empataron 2-2 con tantos para Las Clavitas de Luciana Eyherachar de corner corto y Guillermina Ventura de penal. En tanto para las pajaritas anotaron: Renata Yuba y María Páez.

Las de La Carrodilla sumaron punto bonus al ganar en los shoot out por 3 a 1. Los goles en la tanda de penales fueron de Juliana Racconto, Luciana Eyherachar y Guillermina Ventura. La golera liceísta Amparo Durán atajó 3 penales y le hicieron 1

Otro partido que culminó igualado fueron el que sostuvieron las chicas de UN San Juan y Vistalba. Todo quedó 1 a 1. Los goles fueron de Milagros García para las norteñas y Jazmin López de Medina para las dirigidas por Rodrigo Buttini.

En los Shoot-Out todo terminó 3-1 a favor de las chicas de Lujan de Cuyo, que sumaron un puntito bonus, anotaron para la Verdes: Giuliana Micelli, Ana Mendoza y Manuela Gutiérrez.

Las chicas de Teqüe vencieron por la mínima a las de Obras. El gol de la "T" fue convertido por Chiara Gentile.

Por último Club Alemán le bajó la velocidad a la campaña de CMR Andino y fue por la cuenta mínima. El tanto nació del stick de Olivia Marcellino para las Albas del Distrito de Dorrego, que sumaron una victoria muy importante ante uno de los candidatos a jugar el partido definitorio.

hockey cesped 2 Hockey Césped. Sol Aguirre en uno de los ataques del elenco de la Hojita de Chacras de Coria. Valentín Kark

.

Tabla de posiciones

1° Los Tordos 29 unidades

2° Leonardo Murialdo 24

3° UN San Juan 23

4° Maristas 22

5°CMR Andino21

6° CPBM 19

7° San Juan RC 17

8° Club Alemán 15

9° LIceo "A" 12

10° Marista11

11° Teqüe 11

12° UN Cuyo 11

13° Puemayen 10

14° Vistalba 10

15° Obras 3

16° LIceo "B" 2 puntos

Tabla de goleadoras

Pía Tadini (UN San Juan) 10 goles

Flor Vega (Maristas SRF) 8 goles

Guillermina Grüber (Marista)

Rocío Correa (Leonardo Murialdo) 6

Valentina Mícoli (Los Tordos) 6

Camila Peroni (Banco Mendoza) 4

Martina Petrignani (San Juan RC) 4

Luciana Peralta (Los Tordos) 4

Constanza Vega (Maristas SRF) 4

Amparo González (Los Tordos) 4

La próxima fecha

En la tarde de este lunes 25 de mayo se disputara, desde las 16.45, una fecha completa en el marco del Apertura de damas mayores. Los partidos son:

San Juan RC vs Leonardo Murialdo

UN San Juan vs. Teqüe

Liceo "B" vs. CMR Andino

Marista vs. Alemán

Peumayén vs. Obras

Maristas (SRF) vs Vistalba

UN Cuyo vs. Los Tordos

Banco Mendoza vs. Liceo "A" jugarán a las 18.30