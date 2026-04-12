River venció 2-0 a Racing en un clásico picante: goles de Colidio y Driussi para el único escolta de la Lepra

River Plate venció 2-0 a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi, el equipo dirigido por Eduardo Coudet encadenó su quinto triunfo consecutivo. El resultado deja al Millonario como único escolta del líder, Independiente Rivadavia.

Para el equipo de Núñez, el regreso de Eduardo Coudet al estadio de la Academia fue triunfal. El "Chacho" fue recibido con una ovación y una plaqueta en reconocimiento a sus dos títulos en el club local. En la cancha, su equipo supo sufrir y golpear en los momentos justos, aprovechando las desatenciones de una defensa que terminó desmoronada por errores individuales.

Embed RECONOCIMIENTO Y OVACIÓN: la gente de Racing le brindó todo su cariño al Chacho Coudet, hoy DT de River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Rf0emUf86B — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 El colapso de Marcos Rojo y la solidez de Beltrán Marcos Rojo protagonizó una de sus peores actuaciones defensivas. Su error en un cierre permitió que Facundo Colidio corriera en soledad para marcar el 1-0 a los 33 minutos del primer tiempo, registrando así su gol número 29 con la banda roja. La situación del capitán de Racing empeoró tras recibir una amarilla por protestar y culminó con una expulsión directa tras un golpe a Martínez Quarta detectado por el VAR.

Embed RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 Embed ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EB5Ohj0MPF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 Mientras Racing se hundía en el nerviosismo, River encontraba seguridad en su arco, gracias a la consagratoria participación de Santiago Beltrán, quien fue la gran figura de la noche con atajadas clave ante Santiago Solari y Duván Vergara. A pesar de los intentos de Adrián "Maravilla" Martínez, quien desperdició una oportunidad clara por encima del travesaño tras ganarle la posición a Pezzella, la Academia no logró romper el cero.

Liquidación en el final y el camino al Superclásico Sobre el cierre del partido, Sebastián Driussi sentenció la historia. A los 46 minutos del segundo tiempo, el delantero aprovechó un mal despeje tras la presión del juvenil Juan Cruz Meza y definió con clase para el 2-0 definitivo. Con este triunfo, River estira su invicto bajo el mando de Coudet y llega entonado al duelo contra Boca.

Embed AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NFxAMexn6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 El panorama para la Academia es preocupante tras su segunda caída en fila. El equipo de Gustavo Costas quedó fuera de los puestos de PlayOffs a falta de solo tres jornadas para el final de la fase regular. En tanto, el Millonario ya proyecta la seguidilla de abril, que incluye el cruce por Sudamericana ante Carabobo y el Superclásico del próximo domingo 19. Minuto a minuto y estadísticas de Racing - River: Embed