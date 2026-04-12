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River venció 2-0 a Racing en un clásico picante: goles de Colidio y Driussi para el único escolta de la Lepra

El equipo de Núñez alcanzó su quinta victoria consecutiva y quedó como único escolta de Independiente Rivadavia, a días del Superclásico contra Boca Juniors.

Racing vs River por la Fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Racing vs River por la Fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Por Nicolás Salas

Para el equipo de Núñez, el regreso de Eduardo Coudet al estadio de la Academia fue triunfal. El "Chacho" fue recibido con una ovación y una plaqueta en reconocimiento a sus dos títulos en el club local. En la cancha, su equipo supo sufrir y golpear en los momentos justos, aprovechando las desatenciones de una defensa que terminó desmoronada por errores individuales.

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El colapso de Marcos Rojo y la solidez de Beltrán

Marcos Rojo protagonizó una de sus peores actuaciones defensivas. Su error en un cierre permitió que Facundo Colidio corriera en soledad para marcar el 1-0 a los 33 minutos del primer tiempo, registrando así su gol número 29 con la banda roja. La situación del capitán de Racing empeoró tras recibir una amarilla por protestar y culminó con una expulsión directa tras un golpe a Martínez Quarta detectado por el VAR.

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Mientras Racing se hundía en el nerviosismo, River encontraba seguridad en su arco, gracias a la consagratoria participación de Santiago Beltrán, quien fue la gran figura de la noche con atajadas clave ante Santiago Solari y Duván Vergara. A pesar de los intentos de Adrián "Maravilla" Martínez, quien desperdició una oportunidad clara por encima del travesaño tras ganarle la posición a Pezzella, la Academia no logró romper el cero.

Liquidación en el final y el camino al Superclásico

Sobre el cierre del partido, Sebastián Driussi sentenció la historia. A los 46 minutos del segundo tiempo, el delantero aprovechó un mal despeje tras la presión del juvenil Juan Cruz Meza y definió con clase para el 2-0 definitivo. Con este triunfo, River estira su invicto bajo el mando de Coudet y llega entonado al duelo contra Boca.

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El panorama para la Academia es preocupante tras su segunda caída en fila. El equipo de Gustavo Costas quedó fuera de los puestos de PlayOffs a falta de solo tres jornadas para el final de la fase regular. En tanto, el Millonario ya proyecta la seguidilla de abril, que incluye el cruce por Sudamericana ante Carabobo y el Superclásico del próximo domingo 19.

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - River:

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Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario. 

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