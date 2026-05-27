River levantó el ánimo con una merecida goleada 3 a 0 ante Blooming

River Plate no tuvo inconvenientes para superar a Blooming de Bolivia, en la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ganó 3 a 0, gracias a los goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera y Lucas Silva, y terminó con 11 jugadores de la cantera en cancha.

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El Millonario controló a gusto y placer el trámite, jugando casi en todo momento en campo contrario y contabilizando un 80% de posesión del balón . Así, Santiago Beltrán fue prácticamente un espectador de lujo.

Sin embargo, de mitad de cancha hacia adelante mostró falencias para generar ocasiones de peligro. El elenco local pareció no tener poder de fuego, y por eso en todo el primer tiempo apenas pudo generar un cabezazo de Salas y un remate de Silva que el arquero mandó al córner. La otra chance importante fue la caída dentro del área de Freitas que el árbitro interpretó como penal , errado por Maxi Salas.

Quien sacudió la modorra en el complemento fue Lucas Martínez Quarta. El central entendió que debía romper líneas con la pelota dominada para crear espacios, y así creó el primero de la noche.

TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RLmH5rpYXg

A los 8’, el defensor ya había avisado con una conducción hasta el área rival, la conexión con Fabricio Bustos y una chilena que se perdió apenas por encima del travesaño. Tres minutos después, llegó hasta la misma posición y habilitó a Maxi Salas, que definió al primer palo y convirtió el 1 a 0.

Después de ponerse en ventaja, River apretó el acelerador para tratar de liquidar la historia y bajarle la cortina al trámite. Así llegaron los disparos de Vera y Bustos que contuvo el portero visitante, y también el segundo penal de la noche.

Fausto Vera amplió el marcador desde el punto penal:

Embed ¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming.



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Transcurrían 26 minutos cuando Joaquín Freitas fue víctima de un duro cruce ante un defensor visitante y cayó al suelo con claros gestos de dolor. En esta ocasión, el árbitro acertó al cobrar penal y luego defender su determinación a pesar del llamado del VAR. El que canjeó la pena máxima fue Fausto Vera.

En la recta final, y con Blooming intentando salir un poco del fondo para descontar rápido, el Millo golpeó de nuevo. Ocurrió a la salida de un tiro libre, con el buen remate de Lucas Silva desde tres cuartos de campo que superó al portero. Allí se dio un mensaje clarísimo del DT respecto al futuro, dejando a 11 jugadores surgidos de la cantera dentro del campo de juego.

Lucas Silva puso cifras definitivas:

Embed ¡AH BUENO, PIBE! Derechazo TOP de larga distancia y GOLAZO de Silva para el 3-0 de River ante Blooming.



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Victoria tranquilizadora de River, que cerró un semestre complicado que quedará en el recuerdo por la salida de Marcelo Gallardo, la llegada de Eduardo Coudet, y las duras derrotas en el clásico y la final del Apertura. Ahora tendrá tiempo para barajar y dar de nuevo, con la esperanza de recuperar la memoria de aquellos temibles equipos.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Blooming: