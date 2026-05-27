El polémico penal para River ante Blooming que Maximiliano Salas desperdició

El partido de River ante Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana resultaba complicado en la previa más por la situación en la que llegaba el Millonario que por el nivel del rival, visiblemente inferior y sin demasiadas chances de robarle un triunfo.

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Por eso, un gol tempranero habría solucionado todo en el elenco dirigido por Eduardo Coudet. Casi lo consigue, pero Maxi Salas no pudo aprovechar el penal a favor.

Por esta falta sobre Galván, el árbitro del partido sancionó penal para River vs. Blooming. Luego, Salas estrelló la pelota contra el palo. ¿Qué te parece? #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L2qm8488eM

La secuencia ocurrió a los 8 minutos de la primera mitad. Joaquín Freitas condujo el ataque local y habilitó a Tomás Galván en el momento indicado. El juvenil quiso dominar la pelota, pero cayó dentro del área tras el cruce con un rival. Si bien pareció falta, en la repetición quedaron dudas debido a que dio la sensación de que el jugador perdió el equilibrio en soledad.

El árbitro cobró la pena máxima, y el que se hizo cargo de ejecutar el disparo fue el delantero Maximiliano Salas. A sabiendas que es resistido por el público Millonario (incluso fue uno de los más silbados en el anuncio de la formación inicial a través de la voz del estadio), el atacante quiso asegurarla, por lo que cruzó el remate.

Maxi Salas erró el penal, y estiró su mal presente:

Embed ¡QUÉ MALA SUERTE, MAXI! Salas la cruzó con fuerza y reventó el palo. River 0-0 Blooming.



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Sin embargo, lamentablemente para el delantero exRacing, la pelota se estrelló en el palo y salió. La reprobación de los hinchas se repitió, y el número 7 sólo pudo atinar a tomarse la cabeza lamentándose por la oportunidad perdida.

Cabe destacar que el presente de Maxi Salas en River dista mucho de ser el mejor. Sin contar el duelo con Blooming de este miércoles por la noche, el delantero disputó 36 encuentros, anotando apenas 6 goles y repartiendo 2 asistencias. Llegó como un refuerzo de jerarquía, pero nunca dio la talla y su futuro es incierto. Con el penal errado, mucho más.