Un comienzo impensado: River, con diez desde los 3 minutos tras la expulsión de Martínez Quarta

Apenas iniciado el partido, el defensor Millonario le hizo falta a Bayron Garcés tras superarlo y árbitro A ndrés Rojas Noguera le mostró la roja, luego de consultar el VAR.

El árbitro tras consultar el VAR determinó la expulsión del defensor de River.

En el arranque de la Copa Sudamericana, River recibió un golpe inesperado en su visita a Bolivia donde está enfrentando a Blooming. Apenas transcurrían tres minutos del primer tiempo cuando el equipo de Núñez quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042039479616020655&partner=&hide_thread=false ¡RIVER QUEDÓ CON DIEZ AL MINUTO!



Expulsado Martínez Quarta ante Blooming



#sudamericana pic.twitter.com/YKXUw17j3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 9, 2026 Roja directa para el Chino La jugada se originó a partir de un pelotazo largo desde campo propio del conjunto local que tomó mal parada a la defensa visitante. En ese contexto, Bayron Garcés le ganó la espalda al zaguero y encaraba directo al arco, pero fue derribado en una acción que el árbitro consideró como una ocasión clara de gol.