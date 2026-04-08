Un comienzo impensado: River, con diez desde los 3 minutos tras la expulsión de Martínez Quarta

En el arranque de la Copa Sudamericana, River recibió un golpe inesperado en su visita a Bolivia donde está enfrentando a Blooming. Apenas transcurrían tres minutos del primer tiempo cuando el equipo de Núñez quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
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Roja directa para el Chino
La jugada se originó a partir de un pelotazo largo desde campo propio del conjunto local que tomó mal parada a la defensa visitante. En ese contexto, Bayron Garcés le ganó la espalda al zaguero y encaraba directo al arco, pero fue derribado en una acción que el árbitro consideró como una ocasión clara de gol.
El VAR condenó al zaguero central Millonario
El árbitro entendió que era posición adelantada y cobró para River, pero tras la revisión en el VAR, el juez Andrés Rojas Noguera no dudó en sancionar la infracción con tarjeta roja directa. La decisión dejó sorprendido al defensor, que evidenció su incredulidad antes de abandonar el campo rumbo al vestuario en los primeros instantes del partido.