Independiente Rivadavia, una historia que ya se escribe en grande

El equipo del Parque vive un presente soñado y hace su debut en la Copa Libertadores, acompañado por una marea azul que convierte cada partido en una ceremonia inolvidable, esta vez, en el Malvinas Argentinas.

Sobran los motivos. La misa Azul se repitió en el Malvinas como cada presentación de la Lepra en el Gargantini.

La historia parece empeñada en meterlo de lleno en la gran escena del fútbol argentino a Independiente Rivadavia. O, al menos, comienza a abrirle las puertas de esos lugares con los que el equipo del Parque y sus hinchas soñaron durante tanto tiempo. Que es un grande no admite discusión; que es uno de los más ganadores y un pilar del fútbol doméstico, tampoco.

Un sentimiento inconfundible Esas ceremonias, casi ricoteras, se repiten cada fin de semana ,o cada vez que le toca jugar al equipo de Berti, en la Catedral del Parque. Cada presentación no es solo ir a alentar esperando un buen resultado: es estar presente, compartir ese sentimiento inconfundible que identifica a los “leprosos”.

image Independiente Rivadavia vs Bolívar Ramiro Gómez La misa azul de cada encuentro Como en cualquier domingo del año, la convocatoria vuelve a ser asombrosa. Fanatismo, amor por la camiseta, por los colores, por la institución. Un acompañamiento incondicional, sin importar el torneo ni el contexto.

Y hoy no fue la excepción. Ese mundo azul también dijo presente en el Malvinas Argentinas y sus alrededores: la ceremonia previa, las gastadas, el reencuentro entre pares, los trapos eternos desplegados en una tarde inolvidable. Porque, aunque fuera martes a las 17.30, había hinchas azules desbordados de emoción, viviendo una jornada que quedará en la memoria.

image Independiente Rivadavia vs Bolívar Ramiro Gómez Sobran los motivos ¿Quién hubiera imaginado, hace apenas tres años, este presente extraordinario? Independiente Rivadavia hace su debut en la Copa Libertadores, esa que soñaron generaciones enteras, nombres ilustres del Parque como el Gringo Mémoli, el Cura Vergara o el propio Gringo Filisola.