7 de abril de 2026 - 20:01

Independiente Rivadavia, una historia que ya se escribe en grande

El equipo del Parque vive un presente soñado y hace su debut en la Copa Libertadores, acompañado por una marea azul que convierte cada partido en una ceremonia inolvidable, esta vez, en el Malvinas Argentinas.

Sobran los motivos. La misa Azul se repitió en el Malvinas como cada presentación de la Lepra en el Gargantini.

Sobran los motivos. La misa Azul se repitió en el Malvinas como cada presentación de la Lepra en el Gargantini.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

La historia parece empeñada en meterlo de lleno en la gran escena del fútbol argentino a Independiente Rivadavia. O, al menos, comienza a abrirle las puertas de esos lugares con los que el equipo del Parque y sus hinchas soñaron durante tanto tiempo. Que es un grande no admite discusión; que es uno de los más ganadores y un pilar del fútbol doméstico, tampoco.

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Un sentimiento inconfundible

Esas ceremonias, casi ricoteras, se repiten cada fin de semana ,o cada vez que le toca jugar al equipo de Berti, en la Catedral del Parque. Cada presentación no es solo ir a alentar esperando un buen resultado: es estar presente, compartir ese sentimiento inconfundible que identifica a los “leprosos”.

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Independiente Rivadavia vs Bol&iacute;var

Independiente Rivadavia vs Bolívar

La misa azul de cada encuentro

Como en cualquier domingo del año, la convocatoria vuelve a ser asombrosa. Fanatismo, amor por la camiseta, por los colores, por la institución. Un acompañamiento incondicional, sin importar el torneo ni el contexto.

Y hoy no fue la excepción. Ese mundo azul también dijo presente en el Malvinas Argentinas y sus alrededores: la ceremonia previa, las gastadas, el reencuentro entre pares, los trapos eternos desplegados en una tarde inolvidable. Porque, aunque fuera martes a las 17.30, había hinchas azules desbordados de emoción, viviendo una jornada que quedará en la memoria.

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Independiente Rivadavia vs Bol&iacute;var&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Bolívar

Sobran los motivos

¿Quién hubiera imaginado, hace apenas tres años, este presente extraordinario? Independiente Rivadavia hace su debut en la Copa Libertadores, esa que soñaron generaciones enteras, nombres ilustres del Parque como el Gringo Mémoli, el Cura Vergara o el propio Gringo Filisola.

“Nadie es capaz de matarte en mi alma”, canta el Indio Solari. Y la frase parece escrita para un momento como este: sublime, único, en el Malvinas Argentinas, con el equipo de Berti como protagonista de una historia que ya empezó a quedar grabada.

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Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia&nbsp;

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia

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Independiente Rivadavia vs Bol&iacute;var&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Bolívar

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