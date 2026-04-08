Independiente Rivadavia no se detiene y Alfredo Berti marca la diferencia

Los resultados, sin dudas, colocan al entrenador de Independiente Rivadavia , Alfredo Berti, en uno de los mejores momentos -si no el mejor- de su carrera. Al frente de la Lepra , lidera el campeonato de la Liga Profesional y, tras un exitoso debut en la Copa Libertadores , el equipo del Parque encabeza el Grupo C en su primera participación internacional.

Nada es producto de la casualidad en este Independiente que conduce el “Gringo” Berti. No hay lugar para el azar y todo responde a una idea de trabajo sostenida, a un proyecto claro y al respaldo de una dirigencia que acompaña. Hoy, ese proceso goza de una salud inmejorable. El equipo es líder por donde se lo mire.

El propio Berti lo resume con claridad y no concibe reservar jugadores pensando en compromisos futuros. Su filosofía es competir siempre con lo mejor disponible, entendiendo los momentos. Y, además, cuenta con intérpretes que asumen ese compromiso colectivo dentro del equipo.

Un equipo ambicioso en el sentido más pleno del término. No se conforma con un buen resultado ni con lo que eso implica. A partir de cada rendimiento, busca crecer, marcar el rumbo y ganarse el respeto de sus rivales.

En ese contexto, las decisiones del entrenador responden al rendimiento, c omo apostar por un tridente ofensivo, como lo hizo ante Bolívar con Villa, Sartori y Arce, o darle protagonismo a Leonard Costa en una función más creativa, reflejo de una idea que se sostiene en cada variante.

image Matías Fernández, autor del gol del triunfo frente a Bolívar, selló un debut histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores. Ramiro Gómez

La suerte es cosa de uno

Así, cada vez que mueve las piezas o baraja el mazo, Berti ratifica que “la suerte es cosa de uno”, como canta Fernando Barrientos.

Una de sus principales virtudes, y no es ningún secreto, es que siempre juegan los que están mejor para cada partido. No cuida futbolistas pensando en lo que viene, una postura que sostiene con firmeza. Y lo hace con conocimiento de causa, porque ha disputado instancias decisivas de la Copa Libertadores tanto como jugador como entrenador. “Tuve la suerte de jugar la Copa Libertadores y disputar finales. El jugador siempre quiere jugar. En mi cabeza no está cuidar a un futbolista para un partido en especial, el jugador tiene que estar preparado para lo que viene. Mañana empezamos a trabajar y veremos cómo están todos para poner la mejor formación posible, porque estamos punteros y queremos sostener el liderazgo”, explicó luego del partido en conferencia de prensa.

Pensando en lo que viene

Sin descuidar ningún detalle, y pese a la satisfacción por el rendimiento y el triunfo, Berti ya puso el foco en lo que viene por la Liga Profesional: “Nosotros, mañana -por hoy- damos vuelta la página rápidamente. El próximo partido es muy duro, casi con tinte de final. Vamos a enfrentar a un buen equipo y queremos sostener la punta”, enfatizó el entrenador santafesino.

image Sebastián Villa fue el gran protagonista en el Malvinas Argentinas, más allá de las numerosas oportunidades de gol que perdió. Ramiro Gómez

Recibe al Bicho y continúa el tour

La Lepra, el sábado, recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 14 de la Liga Profesional. Allí continuará su tour futbolístico: el lunes viajará a Brasil para visitar a Fluminense en el Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

En tanto, el lunes 20 visitará a Banfield por la jornada 15 de la Liga, y el domingo 26 disputará el superclásico mendocino frente a Gimnasia y Esgrima.

Semanas intensas de doble competencia esperan al equipo de Alfredo Berti, que lidera ambos torneos y enfrenta el desafío de sostener la punta y mantener el protagonismo.

Tras el último triunfo, La Lepra mira al futuro con confianza, convencida de que está escribiendo uno de los capítulos más importantes de su historia reciente, dejando claro que su ambición no tiene techo. El equipo del Parque demuestra que este momento no es casualidad, sino el inicio de una etapa que puede marcar época.