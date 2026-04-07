Independiente Rivadavia y un debut soñado en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia ratifica desde hace tiempo que está en plena transformación . Y en su gran e histórico estreno en la Copa Libertadores volvió a demostrarlo desde el primer minuto, con fútbol, actitud y un gol tempranero que marcó el rumbo. Con este triunfo la Lepra quedó como líder del Grupo C

Golazo de Leandro Paredes en su debut con Boca en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alfredo Berti arrancó con todo en su primera presentación internacional por el Grupo C, al minuto de juego ya estaba en ventaja gracias al tanto de Matías Fernández , tras una jugada brillante de Sebastián Villa .

La Lepra salió decidida a imponer condiciones desde el inicio. Con un Villa inspirado, el conjunto mendocino arrinconó por momentos a la visita, generando peligro constante y mostrando una identidad ofensiva clara

El gol llegó de inmediato. Una corrida extraordinaria del colombiano terminó en una asistencia precisa para Fernández, que definió con sutileza ante Lampe. El Malvinas Argentinas estalló.

¡UN GOL HISTÓRICO!! Independiente Rivadavia salió con todo en el debut absoluto de La Lepra en la #Libertadores y Fernández anotó el 1-0 vs. Bolívar ANTES DEL MINUTO DE JUEGO. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QaHWfFjHZB

Berti apostó fuerte con un planteo netamente ofensivo. C on Villa, Sartori y Arce en cancha, Independiente no especuló y buscó un debut que sentara un precedente . Dominó gran parte del primer tiempo, aunque le faltó eficacia para ampliar la diferencia: tuvo sus chances y no las pudo convertir.

image Independiente Rivadavia vs Bolívar Ramiro Gómez

Con el correr de los minutos, Bolívar logró acomodarse, con mayor control de la pelota, aunque siempre bajo la amenaza latente del equipo de Berti.

Sobre el final de la primera etapa, a Independiente le anularon el segundo gol de Fernández, lo que dejó abierto el resultado de cara al complemento.

image Independiente Rivadavia vs Bolívar Ramiro Gómez

Le faltó definición en el segundo

En el segundo tiempo, la historia se repitió: al minuto, Villa volvió a quedar cara a cara y no pudo convertir. Luego fue el turno de Arce. Una tras otras, las chances se siguieron despilfarrando.

En un partido que lo tuvo como claro protagonista, el Azul dejó la sensación de que entiende a la perfección el plan de Berti y asi lo ejecuta.

Por eso, y por rendimientos inviduales muy altos, este Independiente Rivadavia es un equipo serio y arrancó con el pie derecho su presentación en la Libertadores. Los hinchas, agradecidos.

image Independiente Rivadavia vs Bolívar Ramiro Gómez

Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas