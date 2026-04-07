Golazo de Leandro Paredes en su debut con Boca en la Copa Libertadores

El volante central anotó un gran tanto para que el Xeneize se ponga en ventaja, en su primer encuentro en el certamen internacional.

La jerarquía del mediocampista central campeón del mundo con la Selección Argentina le dio un salto de calidad innegable al Xeneize. Elevó el nivel del equipo en líneas generales, y se convirtió en la bandera futbolística de cara a la ansiada séptima. En la noche de este martes, comenzó a pagar ese apoyo con creces.

Golazo de Leandro Paredes en su debut en la Copa Libertadores: Embed ¡BESO AL ESCUDO Y GRITO DEL ALMA! Leandro Paredes sacó a relucir toda su clase mundial y marcó un verdadero golazo en su primer partido en la Copa para el 1-0 de Boca ante la Universidad Católica en el debut.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HzKUR5cUDF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 Con el partido armándose, Paredes capturó un rechazo defectuoso local en la puerta del área grande y sacó un remate cruzado que llevó mucho veneno, superando la resistencia del arquero para convertirse en el 1 a 0. Fue el premio a la astucia del capitán, que se quedó en la medialuna del área para sacar provecho y lo consiguió.

Se trató del tercer gol de Leandro Paredes en 29 encuentros, desde su regreso del fútbol europeo. El primero en el máximo certamen internacional, donde casualmente nunca había jugado desde su debut en la década pasada.

Cabe destacar que las dos etapas del mediocampista en el Xeneize coincidieron con épocas de penurias y de no participación en Copa Libertadores de América. De esta manera, ante Católica vivió su debut absoluto en la competencia. Donde sí había sumado minutos es en la Copa Sudamericana 2012, cuando ingresó en el complemento de un 0 a 0 ante Independiente de Avellaneda.