7 de abril de 2026 - 22:00

Golazo de Leandro Paredes en su debut con Boca en la Copa Libertadores

El volante central anotó un gran tanto para que el Xeneize se ponga en ventaja, en su primer encuentro en el certamen internacional.

Golazo de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca

Golazo de Leandro Paredes para el 1 a 0 de Boca

Foto:

Andres Pina / Photosport
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El entrenador se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pero lamentó haber desperdiciado tantas oportunidades de gol 

Independiente Rivadavia comenzó a paso firme y Alfredo Berti no se conforma

Por Sergio Faria
Deportaron de Chile a Mauro Martín, líder de la barra de Boca

Copa Libertadores: deportaron de Chile a Mauro Martín, uno de los los líderes de la barra de Boca

Por Redacción Deportes

La jerarquía del mediocampista central campeón del mundo con la Selección Argentina le dio un salto de calidad innegable al Xeneize. Elevó el nivel del equipo en líneas generales, y se convirtió en la bandera futbolística de cara a la ansiada séptima. En la noche de este martes, comenzó a pagar ese apoyo con creces.

Golazo de Leandro Paredes en su debut en la Copa Libertadores:

Embed

Con el partido armándose, Paredes capturó un rechazo defectuoso local en la puerta del área grande y sacó un remate cruzado que llevó mucho veneno, superando la resistencia del arquero para convertirse en el 1 a 0. Fue el premio a la astucia del capitán, que se quedó en la medialuna del área para sacar provecho y lo consiguió.

Se trató del tercer gol de Leandro Paredes en 29 encuentros, desde su regreso del fútbol europeo. El primero en el máximo certamen internacional, donde casualmente nunca había jugado desde su debut en la década pasada.

Cabe destacar que las dos etapas del mediocampista en el Xeneize coincidieron con épocas de penurias y de no participación en Copa Libertadores de América. De esta manera, ante Católica vivió su debut absoluto en la competencia. Donde sí había sumado minutos es en la Copa Sudamericana 2012, cuando ingresó en el complemento de un 0 a 0 ante Independiente de Avellaneda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Copa Sudamericana. Un deslucido empate sin goles firmó Barracas y Vasco 

En deslucido cotejo, Barracas Central empató por Copa Sudamericana con Vasco Da gama

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes
Mariano Echeverría, flamante DT del Deportivo Maipú. 

Primera Nacional: Mariano Echeverría se convirtió en el nuevo entrenador del Deportivo Maipú

Por Redacción Deportes
Copa Argentina. Aaron Quirós uno de los artilleros que tuvo el Fortín ante los chicos de Armenio.

¡Atento Gimnasia! Vélez ganó en Copa Argentina y podría jugar con El Lobo

Por Gonzalo Tapia