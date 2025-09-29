¡Qué visita! Leandro Paredes, figura de Boca, visitó a Di María en Rosario

Tras la caída por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, Leandro Paredes aprovechó que el cuerpo técnico de Boca le dio el lunes libre a los jugadores para visitar de sorpresa a Ángel Di María. Las familias de los campeones del mundo (que son muy cercanas tras haber coincidido en París y Turín) se juntaron en Rosario y compartieron un ameno momento.
El volante del Xeneize, que el sábado anotó el primer gol desde su regreso, tomó su auto y manejó las tres horas y media que separan Buenos Aires de Rosario. Viajó con su esposa, Camila Galante, y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro. Allí los recibieron el Fideo, junto a Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía.
Ángel Di María y Leandro Paredes
Jerarquía. Sin dudas que los campeones del mundo le aportaron calidad e intensidad al duelo jugado en el Gigante de Arroyito. Amigos inseparables.
Gentileza
A través de sus historias de Instagram, Camila compartió algunas fotos del encuentro. En la primera se lo puede ver a Paredes conduciendo por la autopista; luego una de Ángel y Jorgelina con el pequeño Lautaro, de apenas seis meses; otra de Mía, la más pequeña de las hijas del santafesino, con el bebé a upa; y por último una de los cinco niños tomando un helado al sol y disfrutando de la calurosa jornada de lunes.
Hace algunas semanas atrás ambos coincidieron en el Gigante de Arroyito, en el empate 1 a 1 entre Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura, encuentro donde el Fideo anotó un golazo olímpico. Una vez que el árbitro pitó el final, el futbolista canalla ahondó sobre el reencuentro con su amigo: "Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una (patada), se la devolví en otra. Era sabido de parte de él, es un jugador temperamental y dentro de la cancha no hay amigos ni nada. Todo bien".
Ángel Di María y Leandro Paredes
Ángel Di María y Leandro Paredes juntos en Juventus de Italia.
Gentileza.
La palabra de Leandro Paredes y su admiración por Ángel Di María
Paredes, por su parte, declaró: "Para mí es un placer. Disfruté mucho con él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años en el Paris Saint-Germain, en la Juventus, en la Selección. Primera vez que juego en contra y lo disfruté muchísimo, y obviamente que parte del gol es por su calidad".
Más allá de la amistad, que comenzó cuando ambos jugadores coincidieron en el Paris Saint-Germain y se afianzó durante las convocatorias con la Selección Argentina y su estadía en la Juventus, sus equipos actualmente se encuentran en la intensa lucha por clasificar a la Copa Libertadores del año siguiente a través de la tabla anual.
Tras su goleada ante Gimnasia, con gol del Fideo incluido, Rosario Central quedó primero con 50 puntos y un partido menos. Boca, por su parte, perdió la oportunidad de escalar posiciones con su derrota en Varela. Hoy marcha cuarto con 47 unidades, las mismas que Argentinos Juniors pero menor diferencia de gol. River, que también tropezó ante Deportivo Riestra, está segundo con 49.
Pese a que sus equipos están compitiendo por cosas importantes, los dos amigos, que hace algunos meses atrás dijeron que sueñan con compartir cuerpo técnico, se permiten dejar dejar de lado el fútbol por un momento y pasar un rato ameno junto a sus familias.