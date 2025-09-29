¡Qué visita! Leandro Paredes, figura de Boca, visitó a Di María en Rosario

Mientras sus equipos se juegan la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Leandro Paredes y Ángel Di María, pasaron un domingo junto en familia.

En su día libre,Leandro Paredes viajó hasta Rosario en familia para visitar a su amigo Ángel Di María.

Tras la caída por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, Leandro Paredes aprovechó que el cuerpo técnico de Boca le dio el lunes libre a los jugadores para visitar de sorpresa a Ángel Di María. Las familias de los campeones del mundo (que son muy cercanas tras haber coincidido en París y Turín) se juntaron en Rosario y compartieron un ameno momento.

El volante del Xeneize, que el sábado anotó el primer gol desde su regreso, tomó su auto y manejó las tres horas y media que separan Buenos Aires de Rosario. Viajó con su esposa, Camila Galante, y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro. Allí los recibieron el Fideo, junto a Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía.

Ángel Di María y Leandro Paredes Jerarquía. Sin dudas que los campeones del mundo le aportaron calidad e intensidad al duelo jugado en el Gigante de Arroyito. Amigos inseparables. Gentileza A través de sus historias de Instagram, Camila compartió algunas fotos del encuentro. En la primera se lo puede ver a Paredes conduciendo por la autopista; luego una de Ángel y Jorgelina con el pequeño Lautaro, de apenas seis meses; otra de Mía, la más pequeña de las hijas del santafesino, con el bebé a upa; y por último una de los cinco niños tomando un helado al sol y disfrutando de la calurosa jornada de lunes.

Hace algunas semanas atrás ambos coincidieron en el Gigante de Arroyito, en el empate 1 a 1 entre Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura, encuentro donde el Fideo anotó un golazo olímpico. Una vez que el árbitro pitó el final, el futbolista canalla ahondó sobre el reencuentro con su amigo: "Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una (patada), se la devolví en otra. Era sabido de parte de él, es un jugador temperamental y dentro de la cancha no hay amigos ni nada. Todo bien".

Ángel Di María y Leandro Paredes Ángel Di María y Leandro Paredes juntos en Juventus de Italia. Gentileza. La palabra de Leandro Paredes y su admiración por Ángel Di María Paredes, por su parte, declaró: "Para mí es un placer. Disfruté mucho con él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años en el Paris Saint-Germain, en la Juventus, en la Selección. Primera vez que juego en contra y lo disfruté muchísimo, y obviamente que parte del gol es por su calidad".