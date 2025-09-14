Abrazos que valen más que goles: Di María, Paredes y Russo le pusieron alma a una tarde inolvidable

El empate Rosario Central y Boca dejó postales inolvidables, el reencuentro de los Ángel Di María y Leandro Paredes, el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en su regreso al Gigante y una tarde de llena de afecto.

Jerarquía. Sin dudas que los campeones del mundo le aportaron calidad e intensidad al duelo jugado en el Gigante de Arroyito.

El empate 1 a 1 entre Rosario Central y Boca Juniors dejó mucho más que un resultado. Fue una tarde de encuentros, de gestos que emocionan, de abrazos que dicen más que mil palabras. En el Gigante de Arroyito, la pelota rodó como siempre, pero lo que se vivió antes y después del pitazo final fue de esos momentos que quedan guardados en la memoria colectiva del fútbol argentino.

Leo Paredes y Fideo Di María cambiaron camisetas tras el final del partido en el Gigante de Arroyito... pic.twitter.com/IYpa1RQzPW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 Todo empezó en el túnel, antes de salir al campo. Allí se reencontraron dos campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes, compañeros en Qatar 2022, amigos de toda la vida. La camiseta los ponía en veredas opuestas, pero la historia en común los unía más que nunca. Se fundieron en un abrazo sincero, cargado de afecto. Un símbolo de lo que fue esa selección inolvidable que tocó el cielo con las manos.

A VOS TE CONOZCO: Fideo Di María y Leo Paredes juntos en el Fútbol argentino... Reencuentro de Campeones del Mundo. pic.twitter.com/qocuGTsiya — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 El rosarino estaba con sus hijas, que al ver al volante de Boca corrieron a saludarlo. Viejos conocidos. Familia elegida. Escenas que muestran que el fútbol, cuando se despoja de rivalidades es un puente de afecto genuino.

¡La fila era interminable! Todos los jugadores de Rosario Central se acercaron al banco de Boca para saludar con respeto a Miguelo Russo. pic.twitter.com/7QS1AzoHIs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 Mientras eso ocurría, desde las tribunas bajaba otro reconocimiento, el de todo un estadio a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, pero también "un querido de la casa". El Gigante estalló con un "¡Olé, olé, olé, olé, Russooo, Russooo...!" que envolvió el momento en una emoción palpable. "Miguelo", como lo llaman con cariño, volvió a pisar el césped donde fue feliz y campeón, ahora atravesando días difíciles tras haber estado internado por una infección urinaria. Aun así, se subió al viaje y acompañó al plantel. Un gesto de coraje. De amor por lo que hace.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967325994198388988?t=6C2lyI0cYy-Rn2PwsjuU0A&s=08&partner=&hide_thread=false AMADO EN ROSARIO: Miguelo Russo recibió el cariño de todos los Canallas.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SJmkbnRyNQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 Los abrazos siguieron en el banco, con saludos de los jugadores de Central y del propio técnico, Ariel Holan, quien lo recibió con respeto y calidez.