Imputaron al motociclista que chocó con una pared provocando la muerte de una nena de 3 años

La Fiscalía de Tránsito imputó al hombre que conducía una moto que impactó contra la pared de una casa del barrio Lihué de Guaymallén , provocando un derrumbe que terminó con la vida de una nena de tres años .

Alta tensión en la cárcel de San Felipe: se amotinaron 30 reclusos en protesta por el traslado de un preso

Tragedia en Guaymallén: una nena de 3 años murió aplastada por una pared que derribó una moto tras un choque

Hoy, el fiscal de Tránsito Fernando Giunta imputó a Ariel Gustavo Suárez Caero (28) por el delito de homicidio culposo , por la muerte de la pequeña Melody Agüero Vallejos. El imputado continuará aprehendido y en los próximos días se resolverá su situación procesal.

De esta forma se determinó que el acusado causó la muerte de la menor y no se trató de una muerte accidental provocada por la caída del muro.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal, el 8 de setiembre del 2.025, a las 15.15 Suárez circulaba al mando de una motocicleta marca Guerrero de 110 cc. Y al llegar a la intersección de calles Virgen de las Nieves y Colón de Guaymallén perdió el dominio del vehículo.

La moto impactó contra la pared del frente de la vivienda ubicada en el lote 3 del barrio Lihue y como consecuencia del impacto se produjo el derrumbe de la pared, cayendo la misma sobre la menor Melody agüero Vallejos, ocasionándole la muerte.

La pequeña se encontraba cerca de esta estructura y sufrió graves heridas y severas lesiones al quedar aplastada por los escombros.

Familiares de la víctima la trasladaron de inmediato en un auto al hospital Notti, donde a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su deceso.

El conductor de la motocicleta, explicó a la policía que circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste a este cuando, al llegar a la intersección con calle Colón, donde habría sido chocado por un vehículo que no pudo identificar con exactitud. Esta colisión provocó que perdiera el control de su rodado e impactara contra la pared de la vivienda.

Tras el suceso, el conductor de la motocicleta fue reducido y posteriormente trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. Se reportó que familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, luego de accidente.